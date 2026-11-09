成大博物館歷經修繕重啟 歷時93年「起家厝」揭開新篇章

國立成功大學博物館歷經數年修繕近期重新啟用，適逢成大創校95周年，該棟1933年落成、見證校史發展建築，以「開箱」為概念推出戶外藝術裝置「時光獻禮」，預計展至23日。成大校長沈孟儒表示，未來博物館將以五大校務發展主軸策展，讓外界認識成大與台灣產業發展的連結。

成大表示，成大前身台南高等工業學校在1931年創立，當時作為行政中心的「本館」在1933年落成，2007年成大博物館成立後，以此建築為主館，隨後在2023年閉館進行修繕，此次重啟典禮邀請歷任校長一起見證，也共同期待它的下一段精彩旅程。

成大也說，此次成大博物館與藝術中心合作推出「時光獻禮」戶外藝術裝置，由建築系客座講座教授曾成德擔任策展顧問，運用直式掛旗錯落排列，搭配夜間燈光，暫時包覆歷史建築入口，營造禮物等待開箱的意象，此外現場同步展出「RE：1933➔成大博物館修繕記事」，呈現建築修復過程。

沈孟儒指出，這棟建築可說是成大的「起家厝」，未來博物館將以工業奠基、國防躍升、成城共榮、防疫堡壘及國土韌性五大校務發展主軸規畫展覽，呈現成大在教育、研究及產業發展上的歷程。

此外，成大成功校區是成大發展起點，未來將規畫台灣半導體發展歷史展、興建「成大之芯」半導體跨域教學研究據點，並推動圖書館轉型，讓校區成為人文與美感教育的重要基地，並串連校園文物、文化資產與學術知識等，讓各界看見成大邁向創校百年的發展方向。

國立成功大學博物館歷經數年修繕近期重新啟用，適逢成大創校95周年，該棟1933年落成、見證校史發展建築，以「開箱」為概念推出戶外藝術裝置「時光獻禮」，預計展至23日。圖／成大提供