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陽明交大研發「細胞GPS」 追蹤抗癌藥物運輸路徑助減少動物實驗

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
陽明交大趙瑞益特聘教授(左一)研究團隊攜手路明思生技公司執行長蘇隆畯(左二) 研究團隊。圖／陽明交大提供
陽明交大趙瑞益特聘教授(左一)研究團隊攜手路明思生技公司執行長蘇隆畯(左二) 研究團隊。圖／陽明交大提供

陽明交大生物科技學系趙瑞益特聘教授攜手路明思生技（LuminX Biotech），運用具長效螢光特性的奈米鑽石（Fluorescent Nanodiamond），打造可追蹤治療分子在細胞內運輸與清除路徑的「細胞GPS」技術，讓科學家不僅能清楚觀察藥物在細胞內的運作過程，也有助於減少動物實驗，實踐替代（Replacement）、減量（Reduction）與精緻化（Refinement）的3R人道科學精神。

趙瑞益指出，螢光奈米鑽石是一種具高度生物相容性、可持續發出螢光訊號的碳結構奈米材料。研究團隊將其與抗癌標靶藥物結合，如同給藥物裝上「GPS」，透過螢光訊號追蹤藥物進入細胞後的動態變化。若將細胞比喻成城市，研究人員便能看清藥物經過哪些「道路」，以及治療標的如何被送往細胞內的「處理站」溶小體，進一步解析藥物的運輸、辨識與清除過程。

研究團隊也探索不同於傳統抗癌標靶藥物的新策略。傳統藥物主要透過抑制促癌蛋白PD-L1發揮作用，這項研究則採取「標靶蛋白降解」方式，利用細胞原有的清除機制，直接分解促癌蛋白PD-L1，以達到抑制腫瘤生長的效果。

研究發現，包覆抗癌標靶藥物的螢光奈米鑽石，能透過SQSTM1/p62蛋白，將內吞作用（ENDOTAC）與自噬作用（AUTOTAC）兩種細胞內的清運網路串連起來，實現標靶蛋白降解，把PD-L1蛋白送往溶小體分解，進而展現抑制腫瘤生長的研究成果。

陽明交大去年啟用全台首座實驗動物中心「3R智慧教室」。此次研發的螢光奈米鑽石「細胞GPS」技術，如同「實況轉播」般追蹤藥物進入細胞後的動態變化，掌握藥物作用與清除路徑，有助於減少重複實驗及實驗動物使用，實踐3R理念。

這項研究由趙瑞益主持，參與團隊包含博士林育瑋、碩士賴彥合、博士生王若昕與江奕勳、陽明交大動物中心獸醫師龎君諭，以及路明思生技執行長蘇隆畯、博士林信宏與經理陳亮妤。該研究結合陽明交大在癌症生物學與藥物遞送研究的專長，與路明思生技的奈米材料與追蹤技術，成果已刊登於國際期刊《Advanced Healthcare Materials》。

選擇性自噬受體SQSTM1分子扮演連結ENDOTAC與AUTOTAC促進治療性蛋白質清除的重要角色。圖／陽明交大提供
選擇性自噬受體SQSTM1分子扮演連結ENDOTAC與AUTOTAC促進治療性蛋白質清除的重要角色。圖／陽明交大提供

陽明交大 細胞 動物實驗

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