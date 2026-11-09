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崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15獎 連三年獲獎數全台最多

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供
崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供

2026美國建築大師設計賽公布的得獎名單，崑山科技大學空間設計系，拿下「Best of Best最高榮譽大獎」、3項優勝及11項佳作獎。校方表示，2024年首度參賽空設系已連續三年獲獎數名列全台大專校院第一，展現師生深厚設計實力，也讓台灣新世代的空間設計創意持續獲得國際肯定。

美國建築大師設計賽宗旨在表彰建築、室內設計、景觀建築、建築產品及建築攝影等領域的創意與卓越成果，是國際重要的建築與設計競賽。主辦單位公告2026年共有全球95個國家、數千件作品共同競逐獎項。

空設系今年有12位畢業生及3位三年級學生參賽，夏偉良老師指導、王綺婷創作的「灰色森林的間隙—構築人與自然的樣態」獲「Best of Best」大獎，作品關注都市擴張造成綠地破碎與生物棲地流失的問題，將設計思維由「人本」轉向「共棲」，提出「人為客、生態為主」的空間策略。透過生態橋串聯巴克禮公園與基地的綠帶紋理，結合植栽、鋪面與棲地配置，使基地成為具有「生態跳島」功能的節點。並以下沉式劇場降低人為活動干擾，運用石材縫隙、土壤、木構與植栽，創造可滲透、可棲居的地表環境，重新界定人與都市自然共存的方式。

三項「Winner」優勝獎分別從漁村生活、山林文化與歷史場域提出設計回應。曾維揚老師指導鍾亞璇的「海風拆解—漁村零件記憶組裝」，以青鯤鯓居民運用鐵件、漁網與棚架修補空間的行為為靈感，轉化為可變動的構築系統與五感路徑，延續漁村的生活記憶。

同樣曾維揚老師指導江念嬨的「山，在日常之中—九九峰與聚落的新文化」，則透過水系與「土地神」、「水神」、「山神」三個節點，將聚落至山林的行走經驗，轉化為重新感知地景與地方文化的旅程。

林秀慧、吳培暉老師共同指導盧緁妤的「當代診斷書—中橫之路勝光森林療癒場」，以勝光基地與中橫開拓歷史為核心，透過空間整修、增建與連續動線，串聯光影、氣流及聲音交織的感知節點，讓旅人在山林中重新理解場所記憶，探索身心修復與環境體驗的關係。

校方說，空設系持續在競賽中締造亮眼成績，不僅彰顯學生的專業設計實力，更反映系上長期重視設計思考、場域觀察、文化脈絡、環境永續及創新實踐的教學特色。

空設系主任張郁靂表示，系上以「設計回應環境、以空間關懷社會」為核心，重視學生專業技術、地方文化與環境觀察，透過基地調查、問題探索及跨域整合，培養獨立思考與解決實際問題的能力。

崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供
崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供

崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供
崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供

崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供
崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，連三年獲獎數全台第一多。圖／校方提供

崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，其中夏偉良老師指導學生王綺婷創作的「灰色森林的間隙—構築人與自然的樣態」獲「Best of Best」大獎。圖／校方提供
崑大空設系「美國建築大師設計賽」贏得15個獎項，其中夏偉良老師指導學生王綺婷創作的「灰色森林的間隙—構築人與自然的樣態」獲「Best of Best」大獎。圖／校方提供

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