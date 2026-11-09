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陽明交大奈米鑽石當導航 實況轉播抗癌藥動態有助減少動物實驗

中央社／ 記者陳婕翎台北9日電

陽明交大攜手業界研發螢光奈米鑽石「細胞GPS」技術，如同「實況轉播」般追蹤抗癌藥物進入細胞後的動態變化，掌握藥物作用與清除路徑，有助於減少重複實驗及實驗動物使用。

長效螢光特性奈米鑽石（Fluorescent Nanodiamond）作為抗癌藥物全球定位系統GPS導航，由陽明交通大學生物科技學系特聘教授趙瑞益攜手路明思生技共同執行。

趙瑞益今天透過新聞稿指出，螢光奈米鑽石是一種具高度生物相容性、可持續發出螢光訊號的碳結構奈米材料。

研究團隊將長效螢光特性奈米鑽石與抗癌標靶藥物結合，如同給藥物裝上GPS，透過螢光訊號追蹤藥物進入細胞動態變化。

趙瑞益將細胞比喻成城市，研究人員便能看清藥物經過哪些「道路」，及治療標的如何被送往細胞內的「處理站」溶小體，解析藥物運輸、辨識與清除過程。

這次研究發現，包覆抗癌標靶藥物的螢光奈米鑽石，能透過SQSTM1/p62蛋白，將內吞作用（ENDOTAC）與自噬作用（AUTOTAC）2種細胞內清運網路串連起來，實現標靶蛋白降解，把抑制癌細胞的促癌蛋白PD-L1送往溶小體分解，進而展現抑制腫瘤生長的研究成果。

這次研發的具長效螢光特性的奈米鑽石，打造可追蹤治療分子在細胞內運輸與清除路徑的「細胞GPS」技術，讓科學家清楚觀察藥物在細胞內的運作過程，也有助於減少動物實驗。成果已刊登於國際期刊《先進醫療材料》（Advanced Healthcare Materials）。

陽明交大 奈米 鑽石

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