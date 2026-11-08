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女排隊赴日交流 北市大盼深化國際體育合作

中央社／ 台北8日電
台北市立大學女子排球隊日前赴日本伊豆參加國際親善交流活動，盼結合學校教育資源，深化台日國際體育合作。圖為排球交流賽活動現場。（台北市立大學提供）中央社
台北市立大學女子排球隊日前赴日本伊豆參加國際親善交流活動，盼結合學校教育資源，深化台日國際體育合作。圖為排球交流賽活動現場。（台北市立大學提供）中央社

台北市立大學女子排球隊近日赴日本伊豆參加國際親善交流活動。台北市立大學校長邱英浩表示，期盼藉此次交流促成雙向互訪，邀請伊豆市及日本球隊來台交流，結合學校教育資源，深化台日國際體育合作。

台北市立大學透過新聞稿表示，應伊豆市交流協會會長鈴木博美邀請，台北市立大學校長邱英浩率女子排球隊赴日參加5日至8日舉辦的「2026台北市與伊豆市國際親善交流活動」，北市大女子排球隊並於8日在伊豆市狩野巨蛋與日本大學女子排球隊及當地社會人俱樂部球隊Izu Las Fida進行交流賽。

訪日期間，邱英浩也與伊豆市長菊地豐、議長小長谷順二等人士交流，為兩地未來合作建立緊密聯繫。

邱英浩表示，這是他首次造訪伊豆，當地優美的自然環境與居民的熱情接待，讓訪團留下深刻印象。他也肯定日本球隊展現的競技實力，期許北市大選手以謙虛態度學習，在場上全力以赴，在場外與日本選手成為朋友。

此外，北市大女子排球隊也於6日前往伊豆中學，與當地女子排球社團交流，並在7日與伊豆市內6所學校的學生進行排球活動，透過球技示範及互動，讓不同年齡層的學生有機會接觸國際體育交流。

邱英浩表示，期待未來日本大學學生能透過交換學生、移地訓練及交流賽等方式來台，也歡迎Izu LasFida球隊赴北市大短期訓練與技術交流，希望藉由此次交流建立雙方定期互訪機會，讓台日青年選手有更多共同訓練與競技的機會。

此次交流也安排與伊豆市地方政府及民間團體互動。鈴木博美積極促成此次活動，並結合地方教育、體育組織及寄宿家庭參與，北市大女排選手入住當地寄宿家庭，體驗日本家庭生活，增進台日青年間的相互了解。

邱英浩指出，此次交流讓學生獲得海外競技經驗，也為學校拓展與日本地方政府、教育機構及民間體育團體的合作機會，期待未來能促成雙向互訪，邀請伊豆市及日本球隊來台交流，結合北市大的體育專業與教育資源，推動更多元的國際體育合作。

女排隊 體育 北市大

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