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大同大學70周年校慶獲大禮 校友慷慨捐1億元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大同大學今天舉辦70周年校慶，校友黃聰明捐贈一億元回饋母校。圖／大同大學提供
大同大學今天舉辦70周年校慶，校友黃聰明捐贈一億元回饋母校。圖／大同大學提供

大同大學今天舉辦70周年校慶，校長何明果感謝為學校努力的師生校友，他表示：「大同大學打造了沉穩踏實的精緻教育，迎向創新突破的未來」。校友黃聰明則在典禮上宣布捐贈一億元，回饋母校。

大同大學在校慶當天由工管系52級校友黃聰明慷慨解囊捐贈一億元，並允諾未來每年將永續捐贈200萬元給經營學院。

黃聰明於民國69年創業，後成立台灣第一家生產嬰兒用具的外銷工廠。對於捐款回饋大同大學，黃聰明表示：「不要求回報，唯一期待是學弟妹奮發圖強，校友們對學校有凝聚力。」他強調，學校的聲譽比生意來得重要，這筆捐款也寄託了對母校未來發展的深切期許。

為表彰校友的卓越貢獻及傑出表現，校方於典禮上頒獎表揚7位傑出校友：許清森（機械系59級）、劉國瑾（事經系碩士75級）、陳清泰（化工系75級）、林嘉星（電機系76級）、梁德育（電機系78級，碩士班80級）、康永昌（材料系85級）、王雪梅（設科所博士106級）。

歡慶70周年，與大同大學關係深厚的日本橫手市市長高橋大等貴賓蒞臨致賀。大同大學也安排各式校慶活動，包含運動大會、園遊會，以及志生紀念館的集章與繪畫作品展。在院系成果方面，則有AI自走車競賽、事資系專題觀摩展與媒設系成果展，邀請校友一同回娘家。

大同大學 捐款

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