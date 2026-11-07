北護大龍巖合辦公益講座 上百人交流與病共存

台北護理健康大學生死與健康心理諮商系與龍巖慈善基金會合作，今天舉辦公益講座，吸引上百名民眾一同交流「與病共存」的方法，以正向態度面對生命的終章。

北護大生死與健康心理諮商系今天發布新聞稿，今天與系友會、龍巖合作舉辦的「與病共存的活著」市民公益講座，邀集醫療、特教與安寧照護領域專家，針對罹癌兒童、身心障礙者與高齡者的照護需求進行深度交流。

龍巖慈善基金會董事長梁建芸表示，當疾病與照護成為日常時，生命教育教導人們看見每個人的感受，不只是被照顧者，照顧者也需要知識與支持，才能在不容易的時候獲得陪伴。

生死與健康心理諮商系主任鄧文章從兒癌病房教育現場出發，剖析罹癌兒童面對疾病的心理歷程，以及重大疾病對家庭互動與照顧角色帶來的衝擊，並分享特教床邊巡迴教師走進醫療場域後，為病童、家屬及教師本人帶來的轉變。

今天的活動中，特別由北護大特聘教授李玉嬋帶領不同世代的合唱團，以「如果明天就是下一生，請許個願」為主題，唱出對生命的珍惜與對彼此祝福，期許透過祥和的歌聲，為疾病照護、失落陪伴與善終選擇等議題，開啟有溫度的生命對話。