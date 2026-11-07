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大同大學70週年打造精緻教育 校友捐款1億元

中央社／ 台北7日電

大同大學今天慶祝70週年校慶，校長何明果表示要以精緻教育迎向未來，校友黃聰明在典禮上宣布捐款新台幣1億元給校務基金，期盼學弟妹奮發圖強。

大同大學的校史可以回推至民國45年的大同工業專科學校，今年滿70週年，學校舉辦運動大會、園遊會，各院系也透過AI自走車競賽、專題觀摩展、成果展、系友回娘家座談、實驗室體驗活動，歡迎校友們回娘家。

大同大學獲得的生日大禮，來自工商管理系52級校友黃聰明。他在校慶典禮中宣布捐款新台幣1億元給母校，並允諾未來每年將再捐贈200萬元給經營學院。

黃聰明是大同大學112年度的傑出校友，民國69年創立台灣第一家生產嬰兒用具的外銷工廠，商業版圖延伸到美國、新加坡、中國大陸等地。

對於捐款回饋母校，黃聰明說，他不要求回報，唯一期待是學弟妹奮發圖強，校友們對學校有凝聚力。他強調，學校的聲譽比生意來得重要，這筆捐款也寄託了他對母校未來發展的深切期許。

今天校慶典禮上，大同大學也表揚7名傑出校友，校長何明果感謝所有為學校努力的師生校友，並允諾將持續打造沉穩踏實的精緻教育，迎向創新突破的未來。

大同大學 捐款

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