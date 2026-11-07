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大學助教抓作弊遭學生毆傷 校方：已完成校安通報、輔導學生
新北市某知名大學化學系助教疑因期中考抓作弊遭學生毆打受傷，校方表示當天已完成校安通報，並陪助教到醫院驗傷，學生則聯繫家長、啟動輔導機制，依校規處理。
據了解，情緒失控的學生是高關懷特殊生，5日期中考疑似多次偷看手機，直到第5次違規才被助教要求離場、通知系辦協助處理。
目擊過程的學生描述，當事人被帶往系辦之後情緒失控嗆聲，甚至兩度闖進仍在考試的教室與助教發生激烈爭執，驚動教官與其他系所師長趕往現場處理，後來疑似守在助教休息室門口，伺機出手攻擊，造成助教身體多處受傷。
校方表示，5日下午3時30分接獲系辦通報，校安中心人員第一時間立即前往現場協處，並依規定完成校安通報，隨後陪同助教前往醫院驗傷，並持續提供協助。當事學生的部分，系上導師已同步聯繫家長，啟動輔導機制，將由輔導老師持續關懷追蹤。
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