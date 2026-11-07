亞洲首座人工核分裂加速器 台大獲「科學界文化遺產」認證

國立台灣大學「1934年直線粒子加速器」，於台北帝國大學時期成功實現亞洲首例人工原子核分裂實驗，該成就日前榮獲譽為「科學界文化遺產」的「電機電子工程師學會里程碑（IEEE Milestone）」認證。11月4日舉行紀念牌揭幕儀式，台大也成為全台首間獲此榮譽的大學。

IEEE Milestone遴選標準嚴苛，全球迄今僅200餘項成就獲選。依規範，候選項目必須發生超過25年，且需通過國際專家委員會針對技術原創性、對人類文明實質貢獻以及詳實歷史文獻的交叉比對，方能正式通過核定。

獲頒殊榮的「考克饒夫-瓦爾頓加速器（Cockcroft-Walton Linear Particle Accelerator）」，源自1934年台北帝國大學時期，由教授荒勝文策團隊成功實現亞洲首例人工原子核分裂實驗，承載台灣核物理實驗開創先驅的意義。荒勝文策團隊在物資匱乏年代，展現動手自製儀器與突破創新精神，無形中融入台灣精密科技與半導體產業的技術文化基因。

荒勝文策的後人委託笠木繪津子女士自日本來台參與揭幕儀式。台大校長陳文章表示，1934台北帝國大學時期研發直線粒子加速器，對後世影響深遠，也啟發年輕學子對於粒子物理的興趣，獲此殊榮別具意義。

該獎項由國際電機電子工程師學會（IEEE）授予，IEEE主席Jill Gostin表示，歷史不只是過往事件，更是人類理解現在、開創未來的智慧與工具。頒發IEEE里程碑紀念牌，代表這項成就在科學發展與人文關懷上具有舉足輕重的地位，足以深刻影響整個社會與往後的每個世代。

1934年，教授荒勝文策與同僚合力建造直線粒子加速器。1948年，台大正式成立物理學系，時任物理系主任戴運軌成立原子核實驗室，完成鋰原子核分裂實驗。直到1985年退役前，原子核實驗室持續發表各項原子核研究，成果包括發展碳14定年法，以及研發氦氖雷射技術。

考克饒夫－瓦爾頓加速器現存於台大二號館物理文物廳，由台大物理學系特聘教授張慶瑞偕同電機學系特聘教授吳瑞北，於2025年向IEEE歷史委員會提出里程碑認證的申請。張慶瑞表示，獎項見證了科學真理如何綻放光芒，並經得起時間的考驗。.