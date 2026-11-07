新北知名大學驚傳校園暴力！學生不滿期中考作弊被抓 竟埋伏痛毆助教

新北市一所知名大學近日驚傳校園暴力事件，一場原本單純的期中考，竟演變成助教遭學生攻擊的衝突。一名化學系助教在監考期間，發現學生多次違規使用手機，依考場規定將他請出考場，沒想到對方竟當場情緒失控，還兩度闖入考場大聲咆哮，甚至在考試結束後疑似守候在助教平時工作的實驗休息室外，趁對方出現時出手攻擊，造成助教受傷。事後受害助教不滿校方消極處理，目前已完成驗傷，並準備報警提告。

根據當事人在社群平台Threads表示，事件發生於「化學數學期中考」期間，當時一名A同學疑似多次趁考試偷看手機，直到第5次違規時，助教才完成相關蒐證，並按照考場規範要求學生離場，同時通知系辦協助處理。不料，該名學生被帶往系辦後仍相當激動，不斷失控嗆聲，甚至兩度闖進仍在進行考試的教室，直接與助教發生激烈爭執，現場氣氛一度相當緊張。

當事人進一步描述，A同學隨後疑似刻意在助教休息室門口蹲點等候，見他出現便出手攻擊，造成助教身體多處受傷。另有同校學生在網路上透露，事發當天曾聽見考場附近傳出激烈叫罵、踹門聲及肢體衝突，甚至驚動教官與其他系所師長趕往現場處理。

面對突如其來的暴力事件，受害助教事後已前往醫院驗傷，並保留相關診斷證明及事證。不過，讓當事人更加不滿的是，認為校方事發後的處理進度緩慢，校安單位也未積極回應，讓負責維護考場秩序的第一線人員，在遭受攻擊後仍無法獲得妥善協助，因此決定透過網路公開事件，希望校方正視校園工作人員的人身安全。

目前受害助教已表明將採取法律行動，預計於周一（9日）前往轄區派出所提出傷害告訴，追究對方責任。至於整起事件的完整經過、校方是否啟動校安調查，以及涉事學生後續是否面臨校規懲處，目前仍有待校方進一步說明。