2026年檳城國際廚藝挑戰賽 大葉大學4師生「全壘打」都得獎

2026年第20屆檳城國際廚藝挑戰賽落幕，大葉大學烘焙暨飲料調製學士學位學程師生以精湛手藝，從12國、1253名選手脫穎而出，拿下1銀、2銅、2佳作的亮麗成績，為台灣爭光。

馬來西亞檳城廚師協會主辦這項比賽，有1200個參賽組次，4天賽程進行218輪競賽，大葉烘焙暨飲料調製學士學位學程4名師生各展所長，其中教師蔡振彰製作3款蛋糕，使用巧克力、當季水果及精緻甜點詮釋不同季節的自然美學，例如用黑巧克力慕斯、酥脆巧克力雕塑出深秋落葉紛飛的沉穩意境，命名「「落木之秋」，用法國白巧克力製作薄脆玫瑰花瓣，包裹黑醋栗與野莓慕斯，表現冰雪中花朵綻放的浪漫景致。

教師陳世育以萬聖節為主題，透過拉糖工藝搭配象徵希望與祝福的金色玫瑰，並裝飾華麗緞帶呈現魔法少年站在巨大南瓜上的奇幻場景，作品命名「南瓜幻夜．魔法綺夢」，獲拉糖工藝銅牌。

大三生粘程傑在泡芙競賽中，從台灣街頭小吃花生捲冰淇淋找尋靈感，將濃郁花生、花生糖碎與清新香菜融入滑順卡士達內餡，搭配日式焦糖脆皮泡芙，命名「寶島拾香」獲得銅牌，並以「青露，暖木，緋綻」獲得盤式甜點佳作。他說，今年9月開學就反覆練習，掌握競賽時間90分鐘內完成12個泡芙的技巧，能得獎就是最大肯定。

馬來西亞籍學生三鄭頤萱製作3款甜點，結合巧克力塔與鏡面淋面慕斯製成「曜夜．可可」，運用馬林糖、馬卡龍及蝴蝶造型做成白色和粉色基調的「蝶夢．初綻」，使用金黃色芒果慕斯與泡芙造型做成「蜜境．鎏光」，榮獲盤式甜點佳作。

大葉烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授蔡振彰指出，國際競賽從作品發想到實際呈現，每個環節都充滿挑戰，既可檢視專業技術更能累積實戰經驗，師生出國前討論作品主題與製作方向，經過試作、品評，反覆修改調整作品配方，還要還考慮競賽所需器具、哪些食材可以攜帶出國、哪些必須在當地採購，和甜點在運送過程的保存方式，連帶馬來西亞當地氣候是否會影響到甜點的呈現也一併評估，得獎讓台灣烘焙創意與甜點技藝在國際賽事被看見，大葉感到光榮。