從AI科學家到大學校長！ 亞大蔡進發躋身全球終身頂尖學者前0.45%

國際學術評比平台ScholarGPS公布2026年全球學術排名，深耕人工智慧與生物醫學的亞洲大學校長蔡進發以終身學術成就名列全球前0.45%，獲選「終身頂尖學者」（Top Scholar–Lifetime），展現跨越資訊工程、人工智慧與生物醫學的國際學術影響力。

蔡進發為美國伊利諾大學名譽教授，並獲選美國科學促進會（AAAS）及國際電機電子工程師學會（IEEE）會士，長期投入機器學習、軟體工程、資訊安全與生物資訊研究，也是史丹佛大學與Elsevier公布的「全球前2%頂尖科學家」終身學術影響力學者。

ScholarGPS依據學術論文數量、引用次數及h-index等指標，評估全球學者的研究影響力。根據ScholarGPS評比，蔡進發在機器學習領域名列全球前0.23%、入侵偵測系統前0.39%、生物資訊學前0.47%、軟體工程前0.48%。

蔡進發不僅投入學術研究，也積極將AI技術導入醫療與產業應用。亞大近年與超微（AMD）合作設立「AMD邏輯暨運算實驗室」，推動AI醫學診斷、藥物再定位及量子安全等七項研究計畫，結合高效能運算與生醫研究，探索精準醫療新應用。

蔡進發今年3月率領亞大與中國附醫團隊赴美國史丹佛大學機器人中心交流，7月簽署合作備忘錄，推動醫療機器人、臨床驗證與跨國人才交流，期望運用具身智慧與生成式AI，協助醫護人員改善照護品質。蔡進發持續推動AI與醫療、產業及教育結合，期望讓大學培育科技人才與解決社會問題的重要力量。

亞大將於12月3日至4日舉辦國際物理人工智慧與機器人研討會，邀請史丹佛大學、加州大學洛杉磯分校及日本大阪大學等學者交流，探討AI從數位運算走向真實世界的應用。