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諾獎得主北川進台大演講 反思評鑑制度恐扼殺潛力研究

中央社／ 台北6日電

2025年諾貝爾獎得主北川進近日到台灣大學演講，分享金屬有機骨架（MOFs）的研發歷程，鼓勵看出「無用之用」的價值，並反思評鑑制度過於重視短期績效，恐扼殺潛力研究。

北川進因對研發MOFs的貢獻，於2025年與另外2名科學家共同獲得諾貝爾化學獎，這類結構由金屬離子與有機分子連結，形成具有巨大內部空腔與高表面積的多孔晶體，類似分子級的奈米海綿，可應用於捕捉二氧化碳、從乾燥空氣中收集水分、藥物負載釋放等多元用途。

北川進於11月5日受邀台大宋恭源先生頂尖研究講座」演講，分享MOFs的研發歷程。早期他的實驗目標是合成高密度配位材料，卻因一名學生在分析晶體結構時，注意到其中存在空隙，對他說了一句There isa hole，從此發現了新的大陸。

北川進回憶，這個原本可能被視為沒有用處的「空」，反而讓他開始思考分子是否能進入其中，以及能否透過化學方法，主動設計這些孔洞。一連串的思考和實驗努力，最終成就了MOFs的發展。

北川進藉此強調「有準備的心靈」（preparedmind）的重要性。科學突破往往不是按照既定計畫直線發生，關鍵在於研究者面對意外結果時，能否看見其中真正值得追問的問題。

北川進並呼應莊子「無用之用」哲學，看似空無一物的空間，正因其「空」而孕育無限功能。他進一步勉勵年輕學子做研究時，不應只是「盲從指導者」，而要建立自己的判斷與問題意識。

北川進也藉此反思科研評鑑制度，過度追求短期績效與論文數量，恐扼殺潛力研究，使得科研體系將可能在成果成熟前，錯失真正具備長期潛力的創新。京都大學近年轉為倡導共同創造生態系，透過制度包容「正在成熟中的卓越」，經驗可供學界參考。

展望MOFs的未來，北川進提出Air Gold願景，若能自空氣與水中捕捉碳、氫、氧、氮並重新組合，人類將能實踐擺脫地下資源的「現代煉金術」。

台大 諾貝爾 宋恭源

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