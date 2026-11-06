諾貝爾獎得主北川進台大開講 因學生1句話開啟有機金屬骨架研發

國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」日前邀請2025年諾貝爾化學獎得主–京都大學特聘教授北川進演講，分享有機金屬骨架（MOFs）的研發歷程。他談到，當時因學生留意到「空隙」的存在，開啟了他對孔洞的思考，也呼應莊子無用之用的哲學，看似空無一物，但正因其「空」而孕育無限的功能。

MOFs為結構規則的奈米海綿，擁有無數整齊孔洞，科學家能像組裝樂高般設計孔洞，使其可應用於吸附溫室氣體、氣體分離與氫能儲存等綠能領域。

北川進指出，回顧早期原欲合成高密度配位材料，因一名學生在分析晶體結構時注意到其中存在空隙，對他說一句「There is a hole」，這個原本可能被視為沒有用處的「空」，反而讓他開始思考分子是否能進入其中，以及能否透過化學主動設計孔洞。

北川進改變了研究方向，也開啟對多孔配位材料的長期探索。他強調，「有準備的心靈」（prepared mind）很重要，科學突破往往不是按照既定計畫發生，而是在研究者面對意外結果時，能否看見其中真正值得追問的問題。也勉勵年輕研究者，不應只是盲從跟隨指導者（follow your boss），而要建立自己的判斷與問題意識。

北川進說，金屬有機骨架的關鍵突破，在於由剛性結構跨入能因應環境變化的柔性動態框架。他以性質相近的重水(D₂O)與普通水(H₂O)分離為例，說明單靠孔徑難以區分，需結合孔洞開合、擴散速度與動態耦合，兼顧空間、能量與動力學，才能達成高精準的分子辨識。

北川進也呼應莊子「無用之用」哲學，他認為，看似空無一物的空間，正因其「空」而孕育無限功能；基礎研究當下看似無立即效用，日後卻能開創新局。他也提出Air Gold願景，若能自空氣與水中捕捉碳、氫、氧、氮並重新組合，人類將能實踐擺脫地下資源的現代煉金術（modern alchemy）。

北川進也呼籲反思科研評鑑制度，重大突破往往需數十年醞釀，過度追求短期績效與論文數量，恐扼殺潛力研究，使得科研體系將可能在成果成熟前，錯失真正具備長期潛力的創新。也勉勵青年學子常保好奇與敏銳觀察，勇於探索未知。