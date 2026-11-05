知名全球學術評選排名出爐 亞大校長蔡進發達「終身頂尖學者」

2026年國際知名學術評比機構 ScholarGPS 全球學術評選排名出爐，亞洲大學校長蔡進發以終身學術成就躋身全球前0.45%，達「終身頂尖學者」（Top Scholar – Lifetime），校方認為這展現其長期深耕人工智慧、資訊工程與生物醫學跨領域研究的卓越成果，也為亞洲大學在國際學術舞台上再添亮眼成績。

校方說，ScholarGPS為國際重要學術影響力分析與評比平台，透過分析全球超過2億篇學術論文及3千萬位學者的研究成果，涵蓋177個學門及14個大領域，並依據論文發表數量、引用次數及h-index等指標，綜合評估學者的研究產出、學術影響力與研究品質，遴選全球排名前0.5%的頂尖學者（Top Scholars），表彰其在所屬學術領域的卓越貢獻。評比涵蓋終身學術成就與近5年研究表現，具有重要的國際學術參考價值。

根據2026年 ScholarGPS 終身學術排名，蔡進發校長在多個資訊科技與人工智慧核心領域表現傑出，機器學習（Machine Learning）名列全球前0.23%、入侵偵測系統（Intrusion Detection System）前0.39%、生物資訊學（Bioinformatics）前0.47%、軟體工程（Software Engineering）前0.48%。這些成就橫跨AI演算法、資訊安全、軟體工程與生物醫學，表示在不同研究領域都持續累積了學術能量。

對此，蔡進發表示，將持續推動亞洲大學「AI、半導體與智慧醫療」的跨域整合，同時以創新科技回應社會需求，朝向國際一流大學的目標邁進。