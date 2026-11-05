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夏鑄九赴大馬談校園營造 籲打破藩籬重視開放性

中央社／ 吉隆坡5日專電

大學校園不僅具有教學與研究功能，也是連結社區、激發創新的空間。國立台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授夏鑄九今天在馬來西亞一場學術研討會指出，城市與校園成形的過程正發生根本改變，校園營造應重視開放空間的開放性，創造具生活與文化意義的空間。

夏鑄九表示，在全球資訊年代，應鼓勵各校區打破校園邊界，建構跨越邊界的學習網絡，鼓勵跨校、跨院交流學習，打破既有制度的邊界與各自的財務考量。學生彼此選課應受鼓勵、互相承認，教師研究團隊相互合作，讓不同領域與理論之間交流、相互啟發。

他指出，在鼓勵參與的開放性模式建構過程中，校園邊界應開放，而不是在疫情之後，基於行政管理考量形成封閉式校園。校園規劃的過程開放師生參與，甚至市民參與，幾乎是必要的規劃與設計過程，而不是只有封閉的行政決策與專業技術考量。

夏鑄九認為，激勵創新的研發基地成為校園的創新節點，可說是資訊年代研究型大學校園規劃最重要的模式。科技突破、技術升級與產業結構轉型，需要重建學習網絡；「創新氛圍的建構」應在經驗研究中被釐清，執行也應受到制度性重視。

他表示，在網絡社會與資訊城市中，城市與校園成形的過程發生根本改變，營造創新氛圍、促進科技與文化突破，才是校園空間設計的首要準則，而不是局限於實體空間風格的管制；校園風格與品味背後的社會與文化動力，才是城市與校園成形過程中發生根本改變與創新生成的根源。

對於營造校園開放空間的開放性，夏鑄九強調，校園開放空間是師生、市民與社區共享、互動溝通的地方。在這裡飲食、喝茶小酌，溝通、傳遞資訊，也能引發跨越領域的創新，成為建構認同與地方依戀的物質基礎。這些交流經常發生在校園邊界，也是大學與城市展現空間魅力的地方。

夏鑄九今天在廈門大學馬來西亞分校舉行的「大學的校園」學術研討會，作以上表示。

此外，台灣師範大學東亞學系特聘教授江柏煒也在會中探討大學如何透過知識實踐，連結海外金門社群的公共記憶，並參與跨國文化網絡的建構。其他與會台灣學者包括台大校史館前館長林光美。

馬來西亞 校園

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