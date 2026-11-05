張炳煌e筆Smart升級發表 AI助學書法轉名家風格

甫獲日本政府頒授旭日小綬章的書法家張炳煌，長年推動數位書法「e筆」，他今天攜手研發團隊發表升級版「e筆Smart」，內建AI助手，除可系統化學習，還可將字轉化為名家風格。

張炳煌任職於淡江大學，自2000年起與淡江大學團隊共同開發數位書法App「數位e筆」，2018年導入iPad後推廣至全球，使用者遍及48個國家與地區、橫跨6大洲，近3成來自台灣以外。2022年起，淡江大學在穩懋半導體董事長陳進財贊助下成立「e筆雙軌轉型研發計畫」，今天進一步發表「e筆Smart」。

張炳煌今天在記者會上表示，「e筆」最大意義就是要讓大家知道，書法自傳統延續下來沒有停歇，他從26年前看到電腦數位，就知道那一定會帶著書法往前走，而即使今天進入AI科技時代，最新科技仍能結合書法。

張炳煌說，在台灣或許很多人覺得書法是比較古老的文化，但事實上這文化永不會退燒，因為人還是要寫文字，台灣又擁有漢字文化精髓。在AI時代，希望將書法結合人工智慧的榮耀，也是從台灣做起。

「e筆Smart」由張炳煌攜手 STUDIO A 晶實科技、淡江大學文錙藝術中心合作打造，淡江大學工學院院長兼AI創智學院院長李宗翰也是計畫共同主持人。李宗翰表示，「e筆Smart」能讓大家運用舒適、簡單方式學習傳統文化，甚至像是醫美一樣，能讓字變漂亮，解決手抖、筆畫不流暢等問題，還能有顏真卿、王羲之等名家風格。

只要一台iPad和Apple Pencil，打開「e筆Smart」，不必準備筆墨紙硯，便能寫出有筆鋒、有墨韻的毛筆字，且能偵測筆尖力道、速度與傾斜角度，即時運算起筆、行筆與收筆的變化，墨色濃淡都隨運筆自然呈現，而非套用現成筆刷。

張炳煌說，書法趣味就在於墨的韻味與飛白趣味，這是他在研發e筆多年來覺得最難呈現的，畢竟寫出來跟印刷體一樣，完全不過癮。在「e筆Smart」中可以自由選擇墨色渲染、筆畫粗細，還有AI助手幫忙，可以學習書法。

「e筆Smart」內建AI助手就像隨身書法顧問，可點字看字義、框選作品取得講評，還能依字義生成水墨底圖。更特別的是，使用者能把自己的字轉換成王羲之、顏真卿、柳公權、歐陽詢、趙孟頫等名家風格，與原作並排比對。