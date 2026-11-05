文大3D建模基隆八斗子地景 模擬怪獸襲擊視角

巨大怪獸從海邊登陸，是許多電影的震撼情節。文化大學地理系副教授陳致元帶領無人機團隊，以空拍、3D實景建模技術，模擬怪獸襲擊基隆八斗子視角，獲TWUC 2026選用並現場展演。

TWUC 2026台灣使用者大會本月3日的台北場活動中，Esri（美國環境系統研究所公司）原廠講師DanielChantlos現場展演，巧妙運用GIS（地理資訊系統）的「視域分析」技術，模擬巨大怪獸站在港區不同座標時，雙眼的高度與視野範圍，進一步精準推算牠可能鎖定與優先破壞的建築物目標。

Daniel Chantlos生動地展示，讓現場觀眾眼睛為之一亮，背後功臣是文化大學地理學系師生。文大今天發布新聞稿指出，副教授陳致元帶領團隊親赴八斗子，前後進行了2天的無人機航拍，克服沿海風勢與複雜地景，再經由繁複的影像處理與三維建模，建置出栩栩如生的3D模型。

研究團隊表示，TWUC 2026活動中的展示，除了推演出有趣的「怪獸視角」，更重要的是可無縫接軌延伸至國土防災規劃、海岸景觀評估、港區智慧安全監控與都市韌性管理等領域，為無人機航拍與空間分析整合作了最佳示範。

文大指出，這次師生團隊以優異的3D實景建模技術登上全台最高規格的GIS技術交流舞台，向業界證明了地理人在空間科技與跨領域整合上的頂尖競爭力。學子們將課堂所學的地理資訊系統、空拍測量與空間資料處理，真正搬到第一線實戰，提前接軌業界。

「TWUC 2026台灣使用者大會」由Esri台灣區總代理商互動國際數位（IDT）主辦，今年以「空間賦能．智創韌性未來」為主軸，廣邀全球專家探討GIS與AI人工智慧的交匯應用，議題涵蓋GeoAI、智慧協作、衛星觀測、韌性治理、實景測繪、數位孿生等。