東海半導體論壇張國恩：教育是第二座護國神山 鄭清和捐億元支持育才

教育是台灣的「第二座護國神山」！東海大學5日舉辦「半導體人才教育論壇」暨半導體大樓捐贈儀式，校長張國恩強調，以無形的教育力量培育人才，才能支撐有形的產業發展。

大渡山學會理事長鄭清和捐贈新台幣1億元，並提出人文與科技「再平衡」，期盼東海強化科技育才，回應AI時代需求。

東海半導體論壇由張國恩與鄭清和共同主持，邀請應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸、帆宣科技總經理林育業、日月光資深副總經理蘇信一、工研院院長張培仁等產官學研代表，台中市政府副秘書長林谷隆也出席與會。

人才教育座談由張國恩主持，邀請鄭清和、張培仁及東海工學院院長顏宏偉與談；產業座談則由東海教務長楊朝棟主持，邀請台灣電機電子工業同業公會前秘書長陳逸萍、漢民科技副總經理林士青及美光台灣前段製造量產營運廠長朱建華，從教育與產業角度，共論半導體發展與人才需求。

張國恩表示，半導體產業的技術與生產能量，需要教育持續提供人才作為後盾，因此教育正是台灣的「第二座護國神山」。大學透過培育下一代人才，以無形的教育力量支持有形的產業建設，才能讓臺灣關鍵產業持續向前。

他感謝鄭清和支持半導體大樓整建與人才培育，結合校友、產業與大學的力量，為科技發展厚植基礎。

鄭清和以「再平衡」(rebalance)形容東海投入半導體教育的核心意義。他指出，東海擁有深厚的人文底蘊，面對科技成為國家與社會發展的重要命脈，應在既有基礎上進一步強化科技教育。

隨著半導體企業拓展全球生產布局，人才需求持續增加，東海在台中深耕71年，更應結合教育基礎與中部產業資源，在半導體人才培育上急起直追，肩負大學參與國家建設的責任。

他強調，「再平衡」是在珍視人文傳統的同時，更積極回應科技時代的需要。每個人的興趣與發展方向不同，但AI帶來的影響將遍及生活、工作與價值觀，教育也必須引導學生思考：當科技能代替人完成愈來愈多工作，人應如何尋找自身的意義與追求？

他認為，無論科技如何改變生活，教育機構與個人仍須堅守價值信念，讓人才培育同時回應產業需求與人的發展。

「我們雖然晚了一點出發，但確實跨出重要的一步。」鄭清和表示，支持東海整建半導體大樓、開展半導體學程，是希望母校積極參與臺灣下一階段的科技發展。

他預期，邁向2050年的下一個25年，AI將深刻改變產業與生活，而半導體正是支撐這些變革的重要基礎，期待東海迎頭趕上，進一步爭取後來居上的機會。

林谷隆表示，台中匯聚半導體、精密機械與科技產業資源，隨著產業持續發展，人才培育更顯重要。他感謝東海推動AI教學與學習資源共享，讓市府同仁也能參與相關課程；此次鄭清和支持半導體大樓整建，將進一步深化大學與中部產業的連結，為台中培育半導體與AI應用人才。

論壇首場專題演講由余定陸以「材料創新成就人工智慧未來」為題，分享材料創新與AI科技發展的關聯；林育業則以「半導體增速及全球布局的挑戰」為題，從產業發展與國際布局角度，探討台灣半導體供應鏈拓展全球市場面臨的課題。

人才教育座談聚焦跨域學程創新、產學合作與永續人才生態系，討論如何讓高等教育與企業實務接軌，並結合中部產業聚落優勢，培養兼具專業技術與跨域整合能力的半導體人才。

產業座談則從晶片製造、設備技術與產業供應鏈等面向，探討先進製程與全球競爭下的技術挑戰，以及後摩爾時代臺灣半導體產業的發展方向。