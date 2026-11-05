東海大學興建半導體大樓 「他」霸氣捐1億元助培育半導體人才

英業達創辦人、大渡山學會理事長鄭清和捐贈1億元興建東海大學半導體大樓，今天舉辦捐贈儀式，並同步舉辦「半導體人才教育論壇」。鄭清和提出人文與科技「再平衡」，期盼東海強化科技育才，回應AI時代需求。東海大學校長張國恩強調，以無形的教育力量培育人才，才能支撐有形的產業發展。

東海半導體論壇由張國恩與鄭清和共同主持，邀請應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸、帆宣科技總經理林育業、日月光資深副總經理蘇信一、工研院院長張培仁等產官學研代表，台中市府副秘書長林谷隆也出席與會。

人才教育座談由張國恩主持，邀請鄭清和、張培仁及東海工學院院長顏宏偉與談；產業座談則由東海教務長楊朝棟主持，邀請台灣電機電子工業同業公會前秘書長陳逸萍、漢民科技副總經理林士青及美光台灣前段製造量產營運廠長朱建華，從教育與產業角度，共論半導體發展與人才需求。

張國恩表示，半導體產業的技術與生產能量，需要教育持續提供人才作為後盾，因此教育正是台灣的「第二座護國神山」。大學透過培育下一代人才，以無形的教育力量支持有形的產業建設，才能讓台灣關鍵產業持續向前。他感謝鄭清和支持半導體大樓整建與人才培育，結合校友、產業與大學的力量，為科技發展厚植基礎。

鄭清和指出，東海擁有深厚的人文底蘊，面對科技成為國家與社會發展的重要命脈，應在既有基礎上進一步強化科技教育。隨著半導體企業拓展全球生產布局，人才需求持續增加，東海大學更應結合教育基礎與中部產業資源，在半導體人才培育上急起直追，肩負大學參與國家建設的責任。

鄭清和表示，支持東海整建半導體大樓、開展半導體學程，是希望母校積極參與台灣下一階段的科技發展。他預期，邁向2050年的下一個25年，AI將深刻改變產業與生活，而半導體正是支撐這些變革的重要基礎，期待東海迎頭趕上，進一步爭取後來居上的機會。