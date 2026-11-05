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華梵與故宮合辦龍藏經論壇 學者從佛教各宗派切入

中央社／ 記者陳至中台北5日電
華梵大學5日發布新聞稿，故宮博物院院長蕭宗煌（左）與華梵大學校長李天任（右）4日續簽合作備忘錄，盼能進一步擴大合作面向，持續深化專業議題的學術研討與講座交流。（華梵大學提供）中央社
華梵大學5日發布新聞稿，故宮博物院院長蕭宗煌（左）與華梵大學校長李天任（右）4日續簽合作備忘錄，盼能進一步擴大合作面向，持續深化專業議題的學術研討與講座交流。（華梵大學提供）中央社

華梵大學近日與故宮博物院合辦「龍藏經論壇」，邀請學者分別從大乘佛教、韓國佛教及藏傳佛教觀點發表研究成果，雙方還續簽合作備忘錄（MOU），傳承文化智慧。

華梵大學今天發布新聞稿指出，故宮自從舉辦「龍藏經特展」以來，人潮熱度不減，4日下午在故宮多媒體放映室合辦論壇，吸引許多人到場聆聽。

這次論壇邀請4名講者，分別從大乘佛教、韓國佛教及藏傳佛教等觀點進行發表，包括華梵大學佛教藝術學系主任陳俊吉探討「黑水城出書經卷華嚴造像」，副教授陳明華主講「木刻天成 匠心護國：高麗八萬大藏經」。

達賴喇嘛西藏宗教基金會佛學導師丹增南卓仁波切也受邀在論壇中，解析「從佛語到論釋：藏文『甘珠爾』與『丹珠爾』的文獻特色、思想內涵及文化價值」，最後由故宮研究員劉國威深入探討「龍藏經」的紙張。

故宮院長蕭宗煌表示，華梵大學擁有全台獨一無二的佛教藝術學系，今年在既有基礎上續簽3年合約，希望能進一步擴大合作面向，持續深化專業議題的學術研討與講座交流。

華梵大學校長李天任表示，「龍藏經」展現人類為保存傳播及實踐佛法所傾注的心力，這次論壇是新階段合作的起點，期盼年輕一代不只能在博物館裡欣賞文化之美，更能從研究、學習與實踐中，理解傳統如何與當代生活相遇。

佛教 故宮 華梵大學

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