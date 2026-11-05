台大系統3校接軌國際 加入全球高教領袖網絡QS One

國立台灣科技大學與國立台灣大學、國立台灣師範大學組成「國立台灣大學系統」，日前參與在印尼舉行的「2026 QS亞太高教峰會」，共同簽約加入QS One，成為高教領袖網絡的一員。

QS One意在串連各國大學決策者，直接與全球大學領導者交流辦學經驗，掌握高教趨勢與數據洞察，作為校務策略參考。本屆峰會由印尼建國大學（BINUS University）主辦，吸引逾千名各國大學校長、高教主管與政府代表與會，國立台灣大學系統3校則以聯合展攤參與峰會。

台大系統執行長、台大副校長丁詩同表示，台灣大學系統今年再次以國家隊之姿站上QS峰會舞台，單打獨鬥已難以回應時代需求；3校在綜合研究、科技實務與人文教育上形成互補網絡，展現1+1大於3的實質戰力。

他期待，藉由峰會向全球夥伴展現台灣高教整合的成熟模式，深化與世界一流學府及產業界對話、吸引國際頂尖人才，讓學術創新能量在國際舞台發揮影響力。

台師大副校長楊鎮華說，台師大也藉國際交流機會與各國大學交流AI校務治理與AI轉型經驗，讓台灣的教育型AI平台走上國際。

台科大副校長周子銓則認為，台科大以工程科技與產學鏈結見長，未來將善用全球高教領導者網絡，與各國大學交流辦學策略、掌握高教趨勢，並將實務研發與產學合作的經驗帶上國際舞台。

台科大主任秘書郭俞麟表示，台科大國際畢業校友已超過4000人，其中印尼籍校友更逾半數。遍布各地的校友是台科大最珍貴的國際資產，也成為台科大與印尼高教界之間的重要橋梁。

台科大表示，台大系統將善用QS One平台，與全球大學領導者交流校務發展與高教趨勢；台科大也將追蹤此次與海外大學及校友的洽談內容，成為後續合作的起點。