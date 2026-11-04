從離島分部到國立大學！金大走過30年 各界捐資力挺下一個黃金十年

國立金門大學建校30週年，今天舉行「三十而立 璀璨新篇」校慶典禮，回顧從高雄科學技術學院金門分部到獨立設校的篳路藍縷歷程。適逢三十而立，金大也獲各界以實際行動支持教育，海印寺捐贈100萬元協助校務發展，另有營造業者及校友捐款挹注學生交換學習獎學金，馬來西亞李奇茂書畫館更跨海捐贈水墨大師李奇茂畫作「禪意」，為校慶增添文化意義。

校慶典禮邀集歷任校長、中央及地方各界人士、海內外校友與師生共同參與，高齡88歲的創校校長黃廣志與首任校長李金振也特地出席，見證金大30年發展的重要時刻，包括金門縣副縣長陳龍安、立法委員陳玉珍辦公室主任林孫全、國防部前部長馮世寬、母校國立高雄科技大學副校長柯博昌率師長代表團、現場播放建校30週年校史影片，透過珍貴老照片與影像，重現當年在資源有限、環境艱辛下開拓校地、建置教學環境的歷程，勾起歷任師長及校友的共同回憶。

校長洪集輝致詞表示，金大1997年從國立高雄科學技術學院金門分部起步，歷經獨立設校及改名為國立金門大學，每一步都凝聚海內外鄉親、歷任校長及教職員工生的心血。當年創校不僅要克服校地開發與教學環境建置等問題，更肩負為離島建立高等教育根基、培育在地人才的使命。

洪集輝特別感謝創校校長黃廣志當年的遠見與堅持，並致贈感謝狀，也向母校國立高雄科技大學表達謝意，由副校長柯博昌代表受領，感念兩校延續多年的教育情誼。

校慶另一項焦點是各界捐資興學，金門海印寺性海法師率董監事代表捐贈100萬元，協助校務發展；泉昇營造董事長林榮泉、駿益營造董事長李光杏及金大校友會，則分別捐贈20萬元、20萬元及10萬元，合計50萬元挹注「績優學生勇敢逐夢交換學習獎學金」，協助優秀學生爭取海外交流與學習機會。

文化傳承方面，馬來西亞李奇茂書畫館創辦人拿督沈哲初博士特別跨海捐贈國際水墨大師李奇茂畫作「禪意」，由金大永久典藏，象徵海外僑界對母校的支持，也為校園增添藝文底蘊。

此外，金大公開表揚115年度9位傑出校友，涵蓋海外僑界、兩岸經貿、公共工程、綠能科技、學術研究、地方治理、工運、體育及文化等領域，包括馬來西亞樂趣假期旅遊執行長林佳駿、金酒公司總經理王中聖、金門縣總工會理事長王勇培、金一體育負責人任奕勳與金門縣立博物館首任館長盧根陣等，展現金大立足離島、培育多元人才的成果。

洪集輝指出，30週年不是辦學的終點，而是迎向下一個階段的新起點。未來將以大學社會責任（USR）為核心，推動「樂活金門福壽長」、「藍色海洋資源豐」、「僑鄉大學人才廣」及「永續島嶼生機多」四大倡議，聚焦高齡照護、海洋資源、人才培育及永續發展，深化與地方的連結，讓金大不只是金門的高等學府，更成為帶動地方發展、接軌國際的重要力量。

國立金門大學今天舉行「三十而立 璀璨新篇」校慶典禮，金門海印寺性海法師（左）率董監事代表捐贈100萬元，由校長洪集輝（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今天舉行「三十而立 璀璨新篇」校慶典禮，會中也表揚115年度9位傑出校友，包括金酒公司總經理王中聖（右四）、金門縣總工會理事長王勇培（右三）、金一體育負責人任奕勳（右二）與金門縣立博物館首任館長盧根陣（右一）等人。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今天舉行「三十而立 璀璨新篇」校慶典禮，校長洪集輝（左）頒發感謝狀給創校校長黃廣志（右），表彰其為學校奠定發展基礎的付出。記者蔡家蓁／攝影

泉昇營造公司董事長林榮泉（左）、駿益營造公司董事長李光杏（右）分別捐贈新台幣20萬元挹注金大「績優學生勇敢逐夢交換學習獎學金」。記者蔡家蓁／攝影