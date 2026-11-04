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台師大調查：家庭影響個人飲食認知 最能代表台灣的食物是「它」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊調查發現，有七成五的受訪民眾，認為「家庭」是認識傳統飲食文化的主要管道。記者許維寧／攝影
國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊調查發現，有七成五的受訪民眾，認為「家庭」是認識傳統飲食文化的主要管道。記者許維寧／攝影

國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊調查發現，國人日常中，有五成選擇隨機外食，但也有七成五的受訪民眾，認為「家庭」是認識傳統飲食文化的主要管道。另外，國人認為最能代表台灣飲食文化的品項，前三名分別是滷肉飯、臭豆腐與珍珠奶茶。

台師大今年八月中旬進行「國人對於飲食文化看法」的電訪問卷，以台灣為範圍，受訪民眾年齡在15至59歲間，男女則年齡層比例相當。

台師大國文系教授鍾宗憲表示，調查發現，民眾對傳統飲食文化的了解，有75.2%受訪民眾認為來自於家庭，10.1%來自於網路，認為來自於學校的僅8.5%。另外，也有近九成、89.4%民眾仍會進行節日準備或購買傳統節俗食品。

鍾宗憲指出，在個人成長過程中，受到家庭飲食習慣的影響最大。其中，受訪者是學生身份，表示會因節俗而食用應景食品的比率高達96%；且客家族群、閩南族群均多認同「家庭飲食習慣會影響個人成長」，兩者認同的比率分別為73.3%與72.3%。

鍾宗憲說，研究也發現，民眾於求學或就業期間，有高達50.1%的受訪民眾三餐在外隨機用餐，高於34.5%的回家用餐。但家庭乃至於因家庭生活產生的「體驗」，始終是落實文化教育最為重要的場域，家長態度的影響力可能實質高於學校和社會，因此也呼籲，更應該重視、加強家庭教育的實質地位。

另外，調查也發現，29.2%受訪民眾認為滷肉飯最能代表台灣的飲食文化；其次有11.8%民眾認為應是臭豆腐，10.5%民眾則認為是珍珠奶茶，其他入選選項還包括鹹酥雞或雞排、牛肉麵、熱炒、蚵仔麵線等。

民眾平常聚會或外食的選擇根據，44.7%民眾認為口味最重要，19.7%民眾則選擇CP值，對品項、地點、價格等反而較不在意。

本次調查以電話訪問形式，配合「電腦輔助電話訪問系統」（CATI）進行，完成有效樣本1073份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

台師大 飲食 食物

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