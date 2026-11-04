台師大調查：滷肉飯最代表台式飲食 異國料理偏好日式

台灣師範大學今天公布「國人對飲食文化看法」問卷結果，滷肉飯被認為最能代表台式飲食，其次是臭豆腐和珍珠奶茶。談到異國料理，台灣人最偏好日式，新住民料理也逐漸走入生活。

台師大文化教育策略研究團隊主持人鍾宗憲今天召開記者會，分享最新電話問卷調查結果，在今年8月13日到16日間，完成有效樣本1073份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

調查顯示，台灣人一日三餐中，有5成會選擇在外隨機用餐，並呈現重視口味、較不在意價格的消費現象，顯示飲食文化已從滿足溫飽，轉向美食體驗。

調查顯示，約6成民眾認為能了解自己所屬族群的飲食文化，4成認同個人飲食習慣與個人身分認同相關，8成認同飲食習慣代表一個地方或族群的文化，近9成同意透過飲食可以與家人、朋友建立情感連結。

調查問及最能代表台式飲食文化的品項，29.2%選擇滷肉飯，11.8%選臭豆腐，10.5%選珍珠奶茶。鍾宗憲表示，國人飲食喜好很多元、分散，「大家都各吃各的。」原本預想牛肉麵很有代表性，但僅2.8%認為能代表台灣。

鍾宗憲也觀察到，包括滷肉飯、臭豆腐等，都不算是正式宴會中容易出現的桌菜品項，可見台灣人的飲食喜好更偏向日常生活。

至於偏好的異國料理類型，日式占44.1%，有壓倒性優勢，其次是泰式13.1%、西式11.8%。鍾宗憲也發現，隨著新住民融入台灣生活，也帶來新的飲食文化，例如越南料理餐廳就越來越多，是6%民眾的偏好。

鍾宗憲表示，調查顯示家庭飲食習慣與文化傳承，客家族群認同「家庭飲食習慣會影響個人成長」是各族群最高。約9成民眾會在特定節目準備或購買節俗食品，尤其學生身分的受訪者更是如此。