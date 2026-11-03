罕見高空放電現象「紅色精靈」 中大生3度拍下毫秒奇景

國立中央大學太空科學與工程學系學生、中大天文社社長王瞳，於今年5月至9月間，在校內男舍頂樓架設攝影設備，三度成功捕捉罕見的高空放電現象「紅色精靈」（red sprites）。經專家確認，其中更出現少見、形似天使翅膀的特殊結構，為高空大氣研究留下珍貴影像紀錄。

紅色精靈又稱「太空閃電」，屬於高空短暫發光事件（TLEs），通常發生在雷暴上方約50至90公里的大氣層，持續時間僅數至數十毫秒，肉眼極難察覺。其紅色光芒來自氮分子受到激發後產生的輻射，外觀可能呈現柱狀、蘿蔔狀或成群分布，觀測難度相當高。

王瞳首次成功拍攝是在5月27日晚間。當時桃園天空無雷雨，他將相機對準西北西方，利用木星及雙子座亮星校準方位，並持續追蹤中國東南沿海的雷暴活動。經長時間錄影及後製影像分析，終於發現一道向下延伸、宛如觸手般的紅色閃光。

「確認拍到時，興奮得在宿舍跳起來，頭還撞到床板。」王瞳回憶，觀測過程其實相當孤獨，必須獨自在頂樓吹風守候，還得擔心雲層遮蔽視野。憑藉首次經驗，又在9月13日及22日兩度捕捉紅色精靈。三次事件經比對，分別與福州、溫州外海及汕頭北方的雷暴系統有關，距離校園達數百公里。

王瞳也分享，觀測關鍵在於掌握雷暴活動位置、拍攝方位與仰角，並耐心等待時機。即使沒有昂貴的專業設備，只要具備基本觀測知識，配合適當的器材與天候條件，民眾也有機會記錄下高空奇景。期盼透過這幾次的經驗，讓更多人發現太空科學與天文觀測的樂趣。

中央大學太空系教授劉正彥指出，影像可見連續出現的蘿蔔狀紅色精靈，宛如「在雲上跳舞」。其中上層擴散的紅色發光區域，顯示雷暴引發的高空放電可能將電流傳遞至電離層底部，為理解雷暴與電離層之間的全球電路提供重要觀測證據。

太空系教授郭政靈教授則表示，三次拍攝呈現不同形態，有助於探討紅色精靈的觸發高度與中層大氣電子密度之間的關係。尤其第三次影像出現向下延伸、形似倒V字或魚尾的分支結構，稱為「天使精靈」（angel sprite），過去較常在歐洲、日本等較高緯度地區觀測到，這次能從台灣拍攝，十分難得，其形成機制仍有待研究。