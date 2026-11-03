英國QS亞洲大學排名 台大第23名、成大進步最多

英國高等教育調查機構QS今天發布2027年亞洲大學排名，台灣大學維持第23名不變，是排名最佳的台灣大學院校。此次總計有7所來自台灣的大學院校進入亞洲前100名。

根據QS預先提供中央社的資料，這7所大學院校依序是台灣大學（第23名）、成功大學（第33名）、清華大學（第35名）、陽明交通大學（第36名）、台灣科技大學（第54名）、台灣師範大學（第74名）、中山大學（第76名）。進入亞洲前50名的有4所。

其中，成功大學在QS亞洲排行榜進步10名，是進步幅度最大的台灣大學院校。

台灣此次有59所大學院校獲納入排名。據QS分析，整體而言，與上一次亞洲大學排名相較，此次有21%的台灣大學院校排名上升，但有高達70%的台灣大學院校排名下滑，9%排名持平。台灣大學院校在QS亞洲榜單的整體排名淨變化值因此是-49%。

QS的分析比較表顯示，在排名淨變化值方面，台灣的表現優於日本（-78%），但遜於南韓（-21%）、馬來西亞（-10%）、新加坡（+20%）。

以評比細項而言，QS指出，台灣大學院校的研究影響力仍相當可觀，有多達20所來自台灣的大學院校在相關指標的排名上升。

在「學術聲望」和「雇主聲譽」（即人才在業界享有的聲譽）這2個項目方面，表現最佳的台灣高等教育機構是台大，分別在「學術聲望」和「雇主聲譽」取得亞洲第9和第19名。不過，在這2個評比項目，多數台灣大學院校在亞洲的排名下降。

整體而言，「國際化」相關指標仍是台灣主要弱點。QS分析，儘管國際學生人數在2025-2026學年度再創新高，超過9成的台灣大學院校在「國際師資比例」和「國際學生比例」的亞洲排名下滑，其中一個原因是區域內其他國家在相關指標的進步速度和幅度較台灣佳。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）表示，排名較前面的台灣大學院校持續有強勁表現，且部分學校與台灣的先進科技產業持續合作。在持續追求進步的國際高等教育生態系統中，卓越的研究、國際參與和聲譽仍是成功的基礎。與區域內其他競爭者相較，國際師生比是台灣落後最多的項目。

2027年的QS亞洲大學排名總計納入來自26個國家地區、1722所大學院校。香港有多達5所大學院校進入亞洲前10名。

根據QS，位居亞洲前10名的大學院校依序為第1至第5名的香港大學、北京大學、清華大學（北京）、香港城市大學、香港中文大學。

復旦大學和新加坡國立大學並列第6名。第8名是新加坡的南洋理工大學；香港理工大學和香港科技大學並列第9名。

在第11至第20名的榜單中，有位於南韓、中國和馬來西亞的大學院校，其中有多達6所位於南韓。