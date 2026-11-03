不用搭飛機回金門也能讀金大 第10期台北碩士在職學分班重開辦

金門大學第10期台北碩士在職學分班重新開辦，在金大校長洪集輝與臺灣金門同鄉會總會創會總會長李台山共同奔走促成下，金大將高等教育資源延伸至台灣本島，讓旅台金門鄉親不必往返金門，也能利用工作之餘重返校園進修，課程選址金門縣政府駐台服務處，結合專業師資、跨領域交流及同鄉情誼，為旅台鄉親開啟終身學習新契機。

國立金門大學台北碩士在職學分班睽違一段時間後再度回歸，第10期課程在各界期待下重新啟動。金大表示，許多金門鄉親長年在台灣各地工作、生活，平日忙於事業與家庭，若要返金進修，往往受限於交通與時間成本，因此決定將大學教育資源帶進台灣，讓旅台鄉親就近取得進修機會，也延續與故鄉的連結。

這次學分班重新開辦，洪集輝與李台山扮演重要推手，洪集輝希望金門大學不只是培育在地人才的高等學府，也能成為服務旅外金門鄉親的教育平台，透過跨區域辦學，擴大學校的教育服務範圍；李台山則長期關心旅台鄉親的學習需求，積極串聯各地金門同鄉會及鄉親資源，促成校方與同鄉會合作，讓進修管道重新接軌。

金大指出，台北碩士在職學分班除了提供專業知識與學術訓練，也希望創造不同產業背景學員彼此交流的機會。學員能在課堂上分享工作實務、切磋專業知識，透過跨領域學習拓展視野、累積人脈，也讓來自金門的鄉親在熟悉的鄉音中，重新找回與故鄉及母校的情感連結。

第10期課程特別安排在金門縣政府駐台服務處上課，地點鄰近新北市捷運七張站，交通便利，對平日在雙北地區工作的鄉親而言，可減少通勤及往返金門的時間成本，利用下班後或工作之餘持續進修，兼顧工作、家庭與學習需求。

金大也感謝金門縣政府及台灣金門同鄉會總會的支持，讓這項跨區域教育計畫得以推動。校方提供學術師資與教學資源，縣府協助提供教學場域，同鄉會則負責凝聚旅台鄉親力量，透過產官學合作，讓高等教育資源不再受地理距離限制。

金大表示，未來將持續掌握旅台鄉親及在職人士的進修需求，規劃更多元的特色課程，讓台北碩士在職學分班不只是專業進修管道，也成為串聯金門與台灣、凝聚旅外鄉親情誼的重要平台，讓終身學習與回饋故鄉的力量持續延伸。