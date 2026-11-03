深化台日產學合作 靜宜大學以地方創生培育國際觀光人才

靜宜大學推動海外實習、產學合作、移地教學及跨國雙師共授課程，結合地方創生議題，培育具國際視野與實務能力的人才。日本旅行株式會社董事秋山秀之一行蒞校交流，雙方在既有合作基礎上，聚焦地方創生、觀光人才培育與跨國共學，並期盼促成靜宜與日本岡山大學合作，拓展學生參與國際觀光實務的機會。

靜宜大學校長楊昭順表示，「國際化」與「利他關懷」是靜宜辦學的重要核心，全校國際生比例超過一成，近年平均每年約有150名日本學生到校就讀、80名靜宜學生赴日留學，台日交流密切。學校透過國際見學、企業實習及產學合作，讓學生在跨文化互動中精進專業，培養國際移動力與社會關懷精神。

楊昭順指出，靜宜將在沙鹿、清水等地累積的社區合作經驗延伸至日本九州，與熊本縣人吉市政府合作，帶領團隊走入矢岳町，瞭解當地人才外流、高齡照顧及經濟振興等課題，透過計畫與課程探索回應地方需求的做法。合作也延伸至觀光推廣，由台日學生共同組隊，日本學生介紹在地特色，台灣學生從旅客角度評估景點與體驗內容；日本學生來台時，雙方也以相同方式探索適合深度旅遊的景點，從不同文化視角認識地方。

日本旅行株式會社成立於1905年，與靜宜於2024年簽署全面合作協議，持續推動交流。靜宜學生曾於2024年及2025年日本觀光物產博覽會提供口譯支援，累積跨文化溝通與現場服務經驗；雙方也透過文化講座等活動，增進學生對日本文化的認識。

秋山秀之表示，很榮幸與靜宜建立產學合作，期待提供學生更多實習與交流機會，並將旅遊實務與聯合國永續發展目標（SDGs）結合，共同為地方創生及社會發展貢獻心力。日本旅行株式會社長期推動產學合作與海外交流，今年在義大利西西里島舉行的活動，也有京都產業大學參與，並嘗試將海外參與經驗納入課程學分，鼓勵學生走向世界。

秋山秀之強調，希望讓學生透過城市走訪、街區觀察與交流，深入認識當地文化及觀光環境。未來更期盼促成靜宜與岡山大學合作，讓兩校學生從各自的文化視角與旅客需求出發，共同規劃旅遊內容，培育國際觀光人才。他認為，青年之間容易建立連結，也能透過網路持續討論與合作，延續實體交流的成果。

楊昭順表示，靜宜正推展兩地雙師共授課程，例如化粧品科學系與韓國誠信大學合作，由兩校教師分階段授課，兩地師生同步線上參與，學生並透過訊息交流及跨國專題分組進行討論。學生能在同一門課程中接觸不同觀點，累積跨文化協作經驗。

除觀光與文化交流，靜宜也拓展台日科技教育合作，已與O2 Partners株式會社及山形AI部營運聯盟簽署合作協議，結合製造業數位轉型經驗與高中AI教育成果，並以「台日高校AI甲子園」等交流活動為基礎，拓展跨國共學與實作機會，深化台日人才培育合作。