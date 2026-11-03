長庚大學台日團隊突破二維半導體瓶頸 有望取代傳統矽材料

隨AI、高效能運算的發展，業界正尋求能取代傳統矽材料的新世代二維半導體。長庚大學今召開記者會，台日跨國團隊突破長年瓶頸，開發全球罕見、可晶圓級製造的高遷移率p型「硼碳氮（BCN）」二維半導體，p型BCN可望與n型二維半導體整合，形成互補式二維電子元件，也為次世代晶片奠定基礎。

長庚大學「前瞻後矽異質材料中心」主任、特聘教授童俊智領軍，集結日本東京大學、台大、陽明交大、中研院研究團隊，調控硼、碳、氮原子在表面反應中的釋放順序與結合路徑，克服BCN合成中碳原子容易形成石墨烯相分離等難題，成功在2吋晶圓上生長出單層BCN的p型半導體材料。

長庚大學工學院院長郭斯彥說，矽晶片在現代已經碰上物理極限，全世界都在尋找下一個世代的材料。二維半導體則最受矚目，在於內部傳遞快速且耗電少，原件更穩定也省電，可用於製造可彎曲的螢幕、輕薄裝置、穿戴式的感測器等。

童俊智說，AI發展與半導體息息相關，軟體效能要好則取決於硬體要更強，互補式金氧半導體（CMOS）如同半導體的心臟，但CMOS需n型和p型半導體共同運作，如同跑步需要左右兩條腿，但歷來都是n型材料發展成熟，p型發展則相對不足。

童俊智指出，團隊將矽半導體的概念延伸至二維材料，將碳原子導入h-BN晶格中，將原本絕緣的h-BN轉化為半導體，透過精準調控硼、碳、氮的化學反應，成功克服傳統BCN材料合成中，碳原子容易形成石墨烯相分離的瓶頸。

童俊智說，業界長期面臨缺乏高效能、高穩定度且可大面積製備的p型半導體，研究則驗證了BCN作為p型半導體的潛力，且可直接和現有廠商設備垂直整合，不增加半導體廠成本。未來p型BCN可望與n型二維半導體整合，形成互補式二維電子元件，近一步用於先進封裝、單晶整合、低功耗邏輯電路等。

至於何時能取代矽？童俊智則表示，希望能與半導體廠合作，將創新材料量產、提升良率，何時可以取代矽，希望科技廠能「幫我們解答」。

長庚大學校長湯明哲表示，自1947年電晶體發明後，後續幾乎每15年就會看見新產品問世，從IBM的大型電腦，再到個人電腦、網路與手機。電晶體技術進步愈來愈快，但挑戰也愈多，長庚大學協助解決材料端的問題，提出創新可行的方案，該研究日前已刊登於國際頂級期刊《Nature》，學校也持續對實驗室投入1.5億的資金，協助其精益求精。