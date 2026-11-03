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長庚大學台日團隊突破二維半導體瓶頸 有望取代傳統矽材料

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
長庚大學今召開記者會，特聘教授童俊智（右）領軍跨國團隊突破長年瓶頸，開發全球罕見、可晶圓級製造的高遷移率p型「硼碳氮（BCN）」二維半導體。記者許維寧／攝影
長庚大學今召開記者會，特聘教授童俊智（右）領軍跨國團隊突破長年瓶頸，開發全球罕見、可晶圓級製造的高遷移率p型「硼碳氮（BCN）」二維半導體。記者許維寧／攝影

隨AI、高效能運算的發展，業界正尋求能取代傳統矽材料的新世代二維半導體長庚大學今召開記者會，台日跨國團隊突破長年瓶頸，開發全球罕見、可晶圓級製造的高遷移率p型「硼碳氮（BCN）」二維半導體，p型BCN可望與n型二維半導體整合，形成互補式二維電子元件，也為次世代晶片奠定基礎。

長庚大學「前瞻後矽異質材料中心」主任、特聘教授童俊智領軍，集結日本東京大學、台大、陽明交大、中研院研究團隊，調控硼、碳、氮原子在表面反應中的釋放順序與結合路徑，克服BCN合成中碳原子容易形成石墨烯相分離等難題，成功在2吋晶圓上生長出單層BCN的p型半導體材料。

長庚大學工學院院長郭斯彥說，矽晶片在現代已經碰上物理極限，全世界都在尋找下一個世代的材料。二維半導體則最受矚目，在於內部傳遞快速且耗電少，原件更穩定也省電，可用於製造可彎曲的螢幕、輕薄裝置、穿戴式的感測器等。

童俊智說，AI發展與半導體息息相關，軟體效能要好則取決於硬體要更強，互補式金氧半導體（CMOS）如同半導體的心臟，但CMOS需n型和p型半導體共同運作，如同跑步需要左右兩條腿，但歷來都是n型材料發展成熟，p型發展則相對不足。

童俊智指出，團隊將矽半導體的概念延伸至二維材料，將碳原子導入h-BN晶格中，將原本絕緣的h-BN轉化為半導體，透過精準調控硼、碳、氮的化學反應，成功克服傳統BCN材料合成中，碳原子容易形成石墨烯相分離的瓶頸。

童俊智說，業界長期面臨缺乏高效能、高穩定度且可大面積製備的p型半導體，研究則驗證了BCN作為p型半導體的潛力，且可直接和現有廠商設備垂直整合，不增加半導體廠成本。未來p型BCN可望與n型二維半導體整合，形成互補式二維電子元件，近一步用於先進封裝、單晶整合、低功耗邏輯電路等。

至於何時能取代矽？童俊智則表示，希望能與半導體廠合作，將創新材料量產、提升良率，何時可以取代矽，希望科技廠能「幫我們解答」。

長庚大學校長湯明哲表示，自1947年電晶體發明後，後續幾乎每15年就會看見新產品問世，從IBM的大型電腦，再到個人電腦、網路與手機。電晶體技術進步愈來愈快，但挑戰也愈多，長庚大學協助解決材料端的問題，提出創新可行的方案，該研究日前已刊登於國際頂級期刊《Nature》，學校也持續對實驗室投入1.5億的資金，協助其精益求精。

長庚 長庚大學 半導體

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