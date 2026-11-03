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東海大學71周年校慶 中研院士唐堂捐百萬回饋母校
東海大學歡慶創校71周年，中研院士唐堂獲聘榮譽講座教授，當場捐贈100萬元回饋母校；總經費7.5億元的楊瑞祥綜合活動大樓也完成剪綵，校方發起「螞蟻雄兵築巢計畫」，號召逾200位校友與團體參與，募集近2000萬元，其中董事會監察人許高威個人捐贈300萬元。校友多年接力募款、支持母校的情誼，讓教育部次長張廖萬堅深受感動，表示有機會也願「捐一塊磚」，更期待未來前來使用。
東海大學日前於路思義教堂舉行創校71周年校慶，並一次聘任杜維明、彭仁傑、施明哲及唐堂四位中央研究院院士擔任榮譽講座教授。其中，唐堂為東海大學生物系第20屆校友，後赴美國耶魯大學取得人類遺傳學博士，2022年當選中央研究院第33屆院士，長年投入分子細胞生物學與人類遺傳學研究，曾任中央研究院副院長。
唐堂今年9月正式退休，他致詞時形容東海是培育人才的沃土，回憶當年求學期間，師長辛勤投入教學，為自己日後從事學術研究奠定基礎。他表示，非常感謝過去師長的教導，現在也是回饋母校的時候，因此宣布捐贈100萬元，分別支持學校博雅教育及校牧室，希望以這筆捐款作為起點，帶動更多人共同支持母校發展。
除了院士回饋母校，東海大學斥資7.5億元打造的楊瑞祥綜合活動大樓也完成剪綵，由楊瑞祥家族捐贈300萬美元，並有海內外校友及團體接力支持，歷經多年籌建，克服工程停擺、建材成本上漲等困難，終於完工。
楊瑞祥綜合活動大樓規劃地下一層、地上三層，設有200公尺室內跑道、多功能籃排球場、健康中心及運動科學研究室等設施，未來將供體育教學、校隊訓練及大型活動使用。
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