高空放電現象「紅色精靈」中大生校內3度拍下奇景

中央大學太空系學生王瞳今年5月到9月間，運用在校內宿舍頂樓架設的攝影設備，3度成功拍下罕見的高空放電現象「紅色精靈」，其中更出現形似天使翅膀的特殊結構。

中央大學今天發布新聞稿指出，紅色精靈又稱「太空閃電」，屬於高空短暫發光事件（TLEs），通常發生在雷暴上方約50至90公里的大氣層，持續時間僅約數十毫秒，肉眼極難察覺。紅色光芒來自氮分子受到激發後產生的輻射，外觀可能呈現柱狀、蘿蔔狀或成群分布，觀測難度相當高。

王瞳首次成功拍攝是在今年5月27日晚間。當時桃園天空並無雷雨，他將相機對準西北西方，利用木星及雙子座亮星校準方位，並持續追蹤中國東南沿海的雷暴活動。經長時間錄影及後製影像分析，終於發現一道向下延伸、宛如觸手般的紅色閃光。

憑藉首次成功經驗，王瞳又在9月13日及22日兩度捕捉紅色精靈。3次事件經比對，分別與福州、溫州外海及汕頭北方的雷暴系統有關，距離校園達數百公里。

王瞳回憶，觀測過程其實相當孤獨，必須獨自在頂樓吹風守候，還得擔心雲層遮蔽視野。當確認拍到時，他興奮到在宿舍跳起來，頭還因此撞到床板。

王瞳表示，這套觀測方法的基本原理就是一般手機錄影，關鍵在於掌握雷暴活動的位置、拍攝方位與仰角，並耐心等待適當時機。即使沒有昂貴的專業設備，只要具備基本觀測知識，配合適當的器材與天候條件，一般民眾也有機會記錄下這類罕見的高空奇景。

長期研究高空短暫發光現象的中大太空系教授郭政靈表示，王瞳的3次拍攝呈現不同形態，有助探討紅色精靈的觸發高度與中層大氣電子密度之間的關係。

郭政靈提及，王瞳第3次拍到的影像，出現向下延伸、形似倒V字或魚尾的分支結構，稱為「天使精靈」，過去較常在歐洲、日本等較高緯度地區觀測到，這次能從台灣拍攝十分難得，形成機制則有待後續研究。

中大太空系教授劉正彥也說，影像可見連續出現的蘿蔔狀紅色精靈，宛如「在雲上跳舞」。上層擴散的紅色發光區域，顯示雷暴引發的高空放電可能將電流傳遞至電離層底部，為理解雷暴與電離層之間的全球電路提供重要觀測證據。