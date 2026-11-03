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台灣與巴西藝術展輔大登場 繪畫、陶藝與織品展多元風貌

中央社／ 聖保羅2日專電

台灣與巴西跨國合作藝術展「跨洋的靈光：2026巴西x台灣國際藝術、織品設計與私人珍藏展」，1日在輔仁大學揭幕，集結共41名藝術家展出60件作品，呈現多元文化交流成果。

根據駐聖保羅辦事處新聞稿，本次展覽由台灣輔仁大學與巴西鶴藝術工作室（Atelier de Arte Tsuru）主辦，駐聖保羅台北經濟文化辦事處促成，巴西華人資訊網協辦，為台灣與巴西藝術界少見大規模跨國合作展覽，涵蓋繪畫、雕塑、陶藝、植物彩繪、織品服裝設計等，以及私人收藏畫作與天主教文物等多元創作形式。

開幕典禮於輔大朝橒樓舉行，由顧孝永神父主持祈福儀式，使命副校長汪文麟神父致歡迎詞。駐聖保羅辦事處處長朱怡靜透過預錄影片向與會者致意，指出此次展覽集結兩國藝術創作者共同參與，展現文化交流成果，也為台灣與巴西未來在藝術領域的合作開拓新契機。

巴西駐台商務辦事處副處長巴波薩（GeraldoBarbosa）致詞表示，藝術是跨越語言與地域的重要媒介，此次展覽不僅展現藝術家多元的創作能量，也有助增進台巴民間交流與相互理解。

巴西聖保羅文化局總監奧梅達（Dandara Almeida）及巴西華人資訊網創辦人支黃秀莉，也透過影片向活動表達祝賀。主辦單位認為，文化與藝術交流有助拉近不同社會與族群之間的距離，並促進國際間的對話與合作。

主辦單位指出，本次展覽除邀集巴西藝術家參展外，也有台灣多位創作者共襄盛舉，包括陶藝世家添興窯家族作品。本次展覽籌備工作歷時約1年，期間由巴西策展人Eliana Tsuru及Paco de Assis來台參與布展，輔仁大學相關系所師生也投入策展與展務工作。

展覽自11月1日起展出至11月5日，開放民眾免費參觀。

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