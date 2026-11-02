苗縣府斥資約4億籌建 陽明交大「篤行學院」今動土、2028年完工

國立陽明交通大學在後龍籌設的「篤行學院」及「產學校區」新建工程，今（2日）舉行動土開工典禮，主體工程預定117年6月完工，未來將導入校方在科技、醫學、理工及人文各領域的卓越學術能量，打造高等教育新據點，縮短城鄉教育資源差距。

由苗栗縣政府與陽明交大攜手建構智慧教育與產業創新的示範校區，總經費由苗縣府編列3億9738萬7142元負擔，預定興建地上4層樓建築，規畫配置行政辦公室、教師研究室、實驗室、專科教室、會議室及圖書室等，預計117年6月底完工後，由校方辦理添購教學設備與體育設施相關事宜。

縣長鍾東錦致詞時特感謝陽明交大攜手共進與地方各界的支持，讓頂尖大學順利在原新港高中預定地設立學院和校區，苗栗子弟將來不必再舟車勞頓，可以就近選讀熱門科系，培育更多在地優秀人才，迎接AI智能科技、核心醫學及產業創新的浪潮。

鍾東錦強調，縣府爭取設立科學園區實驗高中的腳步，也會更積極落實，加速建立縣內完整的教育體系，力爭「教育平權」。

另外，有關原來的遠雄醫療園區用地，縣府亦計畫以促參方式辦理招商，期待更多的廠商有意願能夠來投標，業務單位會審核擇定最佳廠商進駐，同時請後龍鎮公所協助陽明交大把環境打理得更好，一起讓高鐵特定區與周邊有更好的發展。