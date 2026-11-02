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台南大學校慶聖火環台傳抵雲林 校長、校友接力傳承教育薪火
國立台南大學128周年校慶聖火環台傳遞，今天抵達雲林縣斗南鎮文安國小，由雲林縣校友會熱情接棒，文安國小學生社團以活力舞蹈迎接聖火，校友們手持火炬與會旗齊聚校園，象徵教育精神與校友情誼持續傳承。
聖火傳遞由前教育部次長吳鐵雄、南大校友總會理事長吳東林、學務長白富升、退休教授李國華及校友服務中心主任劉哲宏等人共同持炬，將聖火傳抵雲林，再由雲林縣校友會理事長黃麗鴻帶領在地校友接棒，文安國小校長曾智豐以地主之誼熱情接待。
黃麗鴻也是南大傑出校友，現任雲林縣土庫鎮後埔國小校長，長期深耕偏鄉教育，推動免費課後才藝班及特色課程，曾帶領學校獲得教育部教學卓越金質獎，個人也曾獲師鐸獎及校長領導卓越獎，展現南大校友投入教育工作的成果。
擔任東道主的校長曾智豐積極推動多元學習及在地特色課程，結合斗南農業資源發展「馬鈴薯成名之路」食農教育，帶領學生從種植、觀察到採收，認識家鄉產業與土地文化。此次透過學生社團迎接聖火，也讓孩子親身參與校慶活動，感受教育傳承的意義。
南大128周年校慶聖火環台傳遞雲林站完成後，聖火團將繼續前往最後一站嘉義，為環台傳遞活動畫下句點，並將各地校友的祝福帶回母校。
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