台南大學128周年校慶聖火抵達 新北校友溫馨接棒

國立台南大學128周年校慶聖火環台傳遞，繼台東縣之後，於日前來到新北市文聖國小。二十位左右的新北市校友與教育界前輩齊聚校園，迎接母校聖火，以新北校友的熱情與情誼，共同為母校慶生。

國立台南大學新北市校友會理事長蔡清寬指出，這次聖火傳遞由前教育部吳鐵雄次長擔任主火手，與校友總會吳東林理事長、母校侯志正副校長、退休教授李國華老師及校友服務中心劉哲宏主任等共持副火，將母校聖火傳至新北。前教育部蘇德祥司長、新北市校友會理事長與文聖國小沈玉芬校長共同擔任東道主，熱情接待南大師長及校友。現場眾人共同舉炬，祝福南大128周年生日快樂，師長與校友親切問候、合影留念，重逢的喜悅洋溢全場。

文聖國小的校園特色亦令人印象深刻。學校整體以遊樂園意象規劃，深淺藍色的操場象徵藍天跑道，搭配航空業者提供真實飛機設備所設立的座艙教室，讓孩子在如同展翅飛翔的情境中學習與探索。校友們紛紛駐足參觀，對學校的創意巧思讚賞不已，也見證了南大校友在教育現場勇於創新、用心經營校務的成果。

國立台南大學新北市校友會理事長蔡清寬獻上祝福說，帶著新北校友的祝福，聖火團接續將前往台北市，繼續環台行程，一路傳遞母校的溫度與期許。這場因母校而相聚的杏壇盛會，也為環台旅程留下新北教育夥伴深厚的情誼。