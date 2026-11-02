聽新聞
0:00 / 0:00
暨大生態豐富 攜手林保署打造淺山動植物家園
暨大擁有150公頃綠意校地，坐落埔里鎮淺山地帶，穿山甲、獨角仙、蝴蝶等是校園代表物種，林保署今天與暨大簽合作意向書，鼓勵師生參與動植物復育、棲地維護與生態監測工作。
農業部林業及自然保育署南投分署與國立暨南國際大學簽署「淺山生態復育與環境教育推廣」合作意向書，結合暨大豐富生態與學術研究資源，盼將校園打造為淺山動植物家園與環境教育基地，並鼓勵師生參與保育，讓校園成為串聯淺山生態網絡、深化保育觀念據點。
林保署南投分署表示，淺山生態系是維持生物多樣性關鍵，面臨土地利用變遷及人為活動干擾，許多物種面臨生存威脅，為強化生態網絡串聯，林保署持續透過國土生態綠網，結合政府機關、學術研究機構及在地社區等夥伴，推動棲地維護與生物多樣性保育。
南投分署表示，透過與暨大合作，進一步將教育機構納入綠色保育網絡，運用既有優良環境，逐步推動棲地營造及珍稀動植物復育，使大學校園不只是學術研究殿堂，也能成為拓展淺山保育工作實踐場域，盼透過校園場域經營與師生參與，帶動更多教育機構加入。
南投分署表示，除維護物種及棲地，這次合作另一主軸結合校內課程與研究資源，鼓勵師生實地參與珍稀動植物復育、棲地維護、生態監測，分署也會挹注保育實務經驗，並藉由保育成果展示及環境教育推廣，讓更多師生與民眾認識淺山生態及生存挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。