暨大生態豐富 攜手林保署打造淺山動植物家園

國立中山大學與國立高雄大學合併案再有進展！高雄大學提出「國立高雄中山大學」作為合併校名，已獲中山大學表達尊重，但雙方協商時程尚未敲定。兩校目標於2026年底前完成合校計畫書草案，若後續程序順利，最快2028年8月掛牌合併。除了校名，系所整併、學生學歷認受度及教職員權益保障，也將是合校能否順利推進的關鍵。 討論多年的國立中山大學與國立高雄大學合併案，在重啟併校研議之後，於2026年下半年再有新進展。針對雙方最大的「卡關」點：合併後的校名，先是高雄大學在6月時由校務會議選出「國立高雄中山大學」校名與中山大學持續商議，而中山大學後續於8月底正式發函高雄大學，對該校名表示尊重。而雙方具體協商的時間與地點尚未明朗，儘管兩校先前規劃最快於2028年8月1日完成掛牌合併，但該日期僅為預估目標，最終能否如期達成，仍取決於後續校名與計畫書的協商進度。 為何校名搞不定？兩校堅持有歧見 回顧兩校對於合併之後校名的爭議，高雄大學考量在地深耕與校友認同，強烈主張保留「高雄」二字，中山大學則重視「中山」名稱長期累積的世界學術排名與「中字輩」品牌。在兩校過去數度推動合併時，校名一直都是反覆出現的爭點。 在2

2026-11-02 09:00