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暨大生態豐富 攜手林保署打造淺山動植物家園

中央社／ 南投縣2日電

暨大擁有150公頃綠意校地，坐落埔里鎮淺山地帶，穿山甲、獨角仙、蝴蝶等是校園代表物種，林保署今天與暨大簽合作意向書，鼓勵師生參與動植物復育、棲地維護與生態監測工作。

農業部林業及自然保育署南投分署與國立暨南國際大學簽署「淺山生態復育與環境教育推廣」合作意向書，結合暨大豐富生態與學術研究資源，盼將校園打造為淺山動植物家園與環境教育基地，並鼓勵師生參與保育，讓校園成為串聯淺山生態網絡、深化保育觀念據點。

林保署南投分署表示，淺山生態系是維持生物多樣性關鍵，面臨土地利用變遷及人為活動干擾，許多物種面臨生存威脅，為強化生態網絡串聯，林保署持續透過國土生態綠網，結合政府機關、學術研究機構及在地社區等夥伴，推動棲地維護與生物多樣性保育。

南投分署表示，透過與暨大合作，進一步將教育機構納入綠色保育網絡，運用既有優良環境，逐步推動棲地營造及珍稀動植物復育，使大學校園不只是學術研究殿堂，也能成為拓展淺山保育工作實踐場域，盼透過校園場域經營與師生參與，帶動更多教育機構加入。

南投分署表示，除維護物種及棲地，這次合作另一主軸結合校內課程與研究資源，鼓勵師生實地參與珍稀動植物復育、棲地維護、生態監測，分署也會挹注保育實務經驗，並藉由保育成果展示及環境教育推廣，讓更多師生與民眾認識淺山生態及生存挑戰。

生態 暨大 林保署 南投 獨角仙 復育 校園

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