快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

金大8.2億預算近六成用於人事 陳玉珍籲中央正視離島大學資源落差

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院財政委員會今日由立委劉書彬（中右）、陳玉珍（中左）赴國立金門大學考察，並與金大校長洪集輝（中）及相關單位座談。記者蔡家蓁／攝影
立法院財政委員會今日由立委劉書彬（中右）、陳玉珍（中左）赴國立金門大學考察，並與金大校長洪集輝（中）及相關單位座談。記者蔡家蓁／攝影

立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴國立金門大學考察，針對校務經費、學生自治及人才培育等議題與校方及學生代表座談。金大校務基金總預算約8.2億元，其中人事費就占4.6億元，扣除人事及水電等必要支出後，15個行政與學術單位每年僅約3000萬元可彈性運用，校務發展面臨沉重財務壓力。陳玉珍表示，金大不只是培育人才的高等學府，更應成為地方發展智庫，中央應正視離島大學的特殊需求，不能讓歷史因素造成的資源落差持續拖累發展。

陳玉珍表示，她從金大建校初期便一路參與、見證發展，看著當年一片紅土的校園，逐步成為今日規模，對金大有深厚感情。金門擁有高粱酒、牛羊畜牧等特色產業，未來學校課程及人才培育應與地方產業接軌，透過專業研究及產學合作，協助產業升級，讓學生畢業後有機會留在金門發展，形成學校與地方相互帶動的正向循環。

校方指出，金大目前已有4個學院、17個系所，但受到教育部招生總量管制，學生規模難以擴大，教師員額及校務維運成本卻持續增加。尤其92年獨立設校時，因歷史因素曾有不增加政府財政負擔的承諾，教育部長期沿用舊有補助基準，未能充分反映學校擴大後的實際需求；加上補助計畫須配合績效要求，行政人力投入增加，實際能運用於教學及學生事務的資源有限。

劉書彬表示，金大肩負離島高等教育及在地人才培育重任，不應因歷史因素長期承受資源落差，要求校方提供近5年常態預算、高教深耕計畫及捐贈資金運用等資料，將協助向教育部反映，爭取更符合學校實際需求的補助。

學生自治經費不足也是座談焦點。學生會長謝承諺指出，全校約有62個社團，學生會及社團活動經費主要採逐案申請，缺乏固定年度預算。以社團博覽會為例，實際支出約30萬元，學校最初僅補助2萬多元，後續必須自行對外募款；學生會甚至因經費不足，長達3年無法更換印表機碳粉匣。

陳玉珍認為，學生自治及社團活動是培養青年公共參與、組織協調及領導能力的重要過程，校方應重視學生需求。劉書彬則指出，《大學法》修法後，學生會不得強制收取會費，學生繳費率下降，建議建立透明合理的經費分配制度。校長已裁示，自116年度起，針對新生盃、社團博覽會等固定活動預先編列基本保障經費。

此外，護理及社工系實習資源不足，也影響在地人才培育。金門醫院受限於規模及病患數量，部分護理科別無法容納全班學生實習，須安排赴台灣本島，目前每年留任金門的金大護理系畢業生約3至5人。社工方面，醫院一般科及精神科社工各僅2人，社區培力中心更只有1名社工，卻須服務全縣169個社區，實習督導人力明顯不足。

劉書彬建議研議彈性實習模式，提供實習督導社工津貼或專業加給，並由縣府評估提供跨海實習交通及住宿獎勵金，減輕學生負擔。陳玉珍強調，金大發展不能只靠學校單打獨鬥，中央、地方應共同投入資源，未來將持續爭取教育部支持，改善辦學環境，讓金門高等教育與地方產業發展相互帶動。

立法院財政委員會今日由立委劉書彬（中）、陳玉珍（右）赴國立金門大學考察，金大校長洪集輝（左）親自導覽講解。記者蔡家蓁／攝影
立法院財政委員會今日由立委劉書彬（中）、陳玉珍（右）赴國立金門大學考察，金大校長洪集輝（左）親自導覽講解。記者蔡家蓁／攝影

立法院財政委員會今日由立委劉書彬（右）、陳玉珍（左）赴國立金門大學考察，與金大校長洪集輝（中）合影。記者蔡家蓁／攝影
立法院財政委員會今日由立委劉書彬（右）、陳玉珍（左）赴國立金門大學考察，與金大校長洪集輝（中）合影。記者蔡家蓁／攝影

陳玉珍 離島 中央 金門大學 預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳玉珍開出醫療政策支票 允諾當選縣長每年撥10億挹注醫療發展基金

運動日校園免費開放、學生每周運動150分鐘 全教產籲修法勿增校園負擔

首屆僅招30學生！教育部台灣實中向大學「借行政」 教團籲人力應先到位

普特融合 教師工作負荷重…全教產籲教育部正視制度落差

相關新聞

中山、高雄大學合併研議再啟動！校名協商、學歷認受度進展一次看

國立中山大學與國立高雄大學合併案再有進展！高雄大學提出「國立高雄中山大學」作為合併校名，已獲中山大學表達尊重，但雙方協商時程尚未敲定。兩校目標於2026年底前完成合校計畫書草案，若後續程序順利，最快2028年8月掛牌合併。除了校名，系所整併、學生學歷認受度及教職員權益保障，也將是合校能否順利推進的關鍵。 討論多年的國立中山大學與國立高雄大學合併案，在重啟併校研議之後，於2026年下半年再有新進展。針對雙方最大的「卡關」點：合併後的校名，先是高雄大學在6月時由校務會議選出「國立高雄中山大學」校名與中山大學持續商議，而中山大學後續於8月底正式發函高雄大學，對該校名表示尊重。而雙方具體協商的時間與地點尚未明朗，儘管兩校先前規劃最快於2028年8月1日完成掛牌合併，但該日期僅為預估目標，最終能否如期達成，仍取決於後續校名與計畫書的協商進度。 為何校名搞不定？兩校堅持有歧見 回顧兩校對於合併之後校名的爭議，高雄大學考量在地深耕與校友認同，強烈主張保留「高雄」二字，中山大學則重視「中山」名稱長期累積的世界學術排名與「中字輩」品牌。在兩校過去數度推動合併時，校名一直都是反覆出現的爭點。 在2

金大8.2億預算近六成用於人事 陳玉珍籲中央正視離島大學資源落差

立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴國立金門大學考察，針對校務經費、學生自治及人才培育等議題與校方及學生代表座談。金大校務基金總預算約8.2億元，其中人事費就占4.6億元，扣除人事及水電等必要支出後，15個行政與學術單位每年僅約3000萬元可彈性運用，校務發展面臨沉重財務壓力。陳玉珍表示，金大不只是培育人才的高等學府，更應成為地方發展智庫，中央應正視離島大學的特殊需求，不能讓歷史因素造成的資源落差持續拖累發展。

清大校長高為元赴美覓職爭議延燒 11月10日將加開校務會議

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清大上月舉行校務會議，會中由校務監督委員會將提出意見調查案，經激烈討論長達近5小時，最終因人數不足流會。如今，高為元事件延長賽確定，將於11月10日加開校務會議，將續討論高為元事件是否應進行校內意見調查等議案，此議案已列為校內重大議案，當天需有3分之2校務代表出席才能進行表決。

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

因父親「77歲大劫」的命理預言，「溫室權威」陳加忠許下三年內完返台的承諾。他以一天僅睡4至5小時、雙倍修課的速度，在2年9個月內拿下美國博士學位回到家鄉竹山。多年後，這名農夫之子成為跨足農業工程、生物產業與科學教育的學者，已連續六度入列全球前2%科學家。 「如果能夠重來，你會選擇回台灣嗎？」退休前後，陳加忠經常被問到這個問題。他的答案，得從竹山的田間說起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。