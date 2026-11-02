金大8.2億預算近六成用於人事 陳玉珍籲中央正視離島大學資源落差

立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴國立金門大學考察，針對校務經費、學生自治及人才培育等議題與校方及學生代表座談。金大校務基金總預算約8.2億元，其中人事費就占4.6億元，扣除人事及水電等必要支出後，15個行政與學術單位每年僅約3000萬元可彈性運用，校務發展面臨沉重財務壓力。陳玉珍表示，金大不只是培育人才的高等學府，更應成為地方發展智庫，中央應正視離島大學的特殊需求，不能讓歷史因素造成的資源落差持續拖累發展。

陳玉珍表示，她從金大建校初期便一路參與、見證發展，看著當年一片紅土的校園，逐步成為今日規模，對金大有深厚感情。金門擁有高粱酒、牛羊畜牧等特色產業，未來學校課程及人才培育應與地方產業接軌，透過專業研究及產學合作，協助產業升級，讓學生畢業後有機會留在金門發展，形成學校與地方相互帶動的正向循環。

校方指出，金大目前已有4個學院、17個系所，但受到教育部招生總量管制，學生規模難以擴大，教師員額及校務維運成本卻持續增加。尤其92年獨立設校時，因歷史因素曾有不增加政府財政負擔的承諾，教育部長期沿用舊有補助基準，未能充分反映學校擴大後的實際需求；加上補助計畫須配合績效要求，行政人力投入增加，實際能運用於教學及學生事務的資源有限。

劉書彬表示，金大肩負離島高等教育及在地人才培育重任，不應因歷史因素長期承受資源落差，要求校方提供近5年常態預算、高教深耕計畫及捐贈資金運用等資料，將協助向教育部反映，爭取更符合學校實際需求的補助。

學生自治經費不足也是座談焦點。學生會長謝承諺指出，全校約有62個社團，學生會及社團活動經費主要採逐案申請，缺乏固定年度預算。以社團博覽會為例，實際支出約30萬元，學校最初僅補助2萬多元，後續必須自行對外募款；學生會甚至因經費不足，長達3年無法更換印表機碳粉匣。

陳玉珍認為，學生自治及社團活動是培養青年公共參與、組織協調及領導能力的重要過程，校方應重視學生需求。劉書彬則指出，《大學法》修法後，學生會不得強制收取會費，學生繳費率下降，建議建立透明合理的經費分配制度。校長已裁示，自116年度起，針對新生盃、社團博覽會等固定活動預先編列基本保障經費。

此外，護理及社工系實習資源不足，也影響在地人才培育。金門醫院受限於規模及病患數量，部分護理科別無法容納全班學生實習，須安排赴台灣本島，目前每年留任金門的金大護理系畢業生約3至5人。社工方面，醫院一般科及精神科社工各僅2人，社區培力中心更只有1名社工，卻須服務全縣169個社區，實習督導人力明顯不足。

劉書彬建議研議彈性實習模式，提供實習督導社工津貼或專業加給，並由縣府評估提供跨海實習交通及住宿獎勵金，減輕學生負擔。陳玉珍強調，金大發展不能只靠學校單打獨鬥，中央、地方應共同投入資源，未來將持續爭取教育部支持，改善辦學環境，讓金門高等教育與地方產業發展相互帶動。

立法院財政委員會今日由立委劉書彬（中）、陳玉珍（右）赴國立金門大學考察，金大校長洪集輝（左）親自導覽講解。記者蔡家蓁／攝影