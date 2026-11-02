清大校長高為元赴美覓職爭議延燒 11月10日將加開校務會議

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清大上月舉行校務會議，會中由校務監督委員會將提出意見調查案，經激烈討論長達近5小時，最終因人數不足流會。如今，高為元事件延長賽確定，將於11月10日加開校務會議，將續討論高為元事件是否應進行校內意見調查等議案，此議案已列為校內重大議案，當天需有3分之2校務代表出席才能進行表決。

據悉，清大校務會議代表有126人，11月10日加開校務會議當天需有3分之2，也就是84人出席才能進行校務會議第二項提案的表決，其內容為有關校長高為元是否因個人海外遴選影響校譽應進行意見調查。不過，針對高為元案，由於高目前未自動請辭又希望能化解此爭議，校務代表也可提出針對高為元的不信任投票，作為修正案或替代方案，讓事件盡快落幕。

今年8月，高為元被爆出五月通過續任清大校長僅3天，即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。他雖於9月10日召開說明會道歉，仍未平息怒火。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士，月前共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退，梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值。