中山、高雄大學合併研議再啟動！校名協商、學歷認受度進展一次看

國立中山大學與國立高雄大學合併案再有進展！高雄大學提出「國立高雄中山大學」作為合併校名，已獲中山大學表達尊重，但雙方協商時程尚未敲定。兩校目標於2026年底前完成合校計畫書草案，若後續程序順利，最快2028年8月掛牌合併。除了校名，系所整併、學生學歷認受度及教職員權益保障，也將是合校能否順利推進的關鍵。

討論多年的國立中山大學與國立高雄大學合併案，在重啟併校研議之後，於2026年下半年再有新進展。針對雙方最大的「卡關」點：合併後的校名，先是高雄大學在6月時由校務會議選出「國立高雄中山大學」校名與中山大學持續商議，而中山大學後續於8月底正式發函高雄大學，對該校名表示尊重。而雙方具體協商的時間與地點尚未明朗，儘管兩校先前規劃最快於2028年8月1日完成掛牌合併，但該日期僅為預估目標，最終能否如期達成，仍取決於後續校名與計畫書的協商進度。

為何校名搞不定？兩校堅持有歧見

回顧兩校對於合併之後校名的爭議，高雄大學考量在地深耕與校友認同，強烈主張保留「高雄」二字，中山大學則重視「中山」名稱長期累積的世界學術排名與「中字輩」品牌。在兩校過去數度推動合併時，校名一直都是反覆出現的爭點。

在2026年6月12日，高雄大學召開第53次校務會議，針對四個校名選項：國立高雄大學、國立中山大學、國立高雄中山大學、國立中山高雄大學，進行不記名投票，當天共有89名代表出席，每名代表最多可投兩票。最終，由「國立高雄中山大學」獲得53票的最高票，票數過半，其次是「國立中山大學」，得票37票，排名第二。高雄大學會在兩校協商中提出「國立高雄中山大學」為校名。

其後，兩校於8月至9月之間公文往返，中山大學發函表示尊重「國立高雄中山大學」的校名提案，並邀請進一步協商。高雄大學回函表達樂見但尚未敲定時間地點，校名協商暫未塵埃落定。

國立高雄大學。取自FB@國立高雄大學

2026年底至2028年8月正式掛牌合併間，還有這些待決定

目前，依兩校規劃作業流程，預計在2026年底之前完成合校計畫書草案程序，內容包含學校願景、組織架構、財務規劃、員額配置及教職員生權益等，並函報教育部核定。

若合校計畫書順利獲教育部核定，預計在2027年8月正式成立合校籌備處；其後如各階段行政程序與協商順利，兩校最快預計於2028年8月1日正式掛牌揭牌合併。

而若現階段協商仍然無法對校名達成共識，可能會將採取兩校聯合加權投票，由校務會議代表共同決定。除了「國立高雄中山大學」之外，另行命名一個全新的校名，也尚未完全排除在可能性之外。

除了校名，雙方爭點還有學歷認受度、系所整併

未來中山大學與高雄大學合併之後，兩校攜手可望整合教學研究與產學資源，滿足南部在半導體S廊帶形成之後，龐大的科技與城市治理人才需求。高雄大學可提供法學院、建築學系與運動校隊優勢，中山則能發揮研究、產學與醫學院發展基礎。若未來成功合併，全校學生人數將達約1.7萬人，成為僅次於台清交成的全台第五大國立大學。

除了校名之外，雙方其他的爭點也包括學生權益與教職員保障。學生關注的學歷認受度方面，兩校初步研議參考「清大併竹教大」模式，在畢業證書上採「加註原校名稱」方式處理（例如：國立中山大學，原國立高雄大學畢業）。

而在其他已有先例的大學整併案裡，系所的整併也是一大課題。依據《國立大學合併推動辦法》，合校後將無條件納編原有教職員並保障其法定待遇，教師升等與評鑑亦設有落日條款。因中山大學與高雄大學兩校在工學、理學及人文社會等領域重疊度高，師生呼籲校方應提出明確的系所整併指導方針。

教育部對兩校合併立場

針對兩校合併案，教育部主任秘書林伯樵重申，教育部的立場是「尊重兩校意願」，不會主導校名或干預併校方式，也不會強制指派特定名稱。教育部強調，核心關鍵在於兩校必須依法透過校內民主程序與實質協商形成共識，並提出完整的合校計畫書後，教育部才會正式受理與審查。面對高雄已有清華大學、陽明交通大學相繼設立分部，這場南台灣高教整合能否順利跨越校名與資源配置難關，各界正高度關注。

（本文出自2026.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）