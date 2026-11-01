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張金鑑獎學金得獎名單揭曉 共26人得獎
「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」公佈114學年度獎學金得獎名單，共26人得獎，研究生11名，大學部15名，11月9日舉行頒獎典禮。
財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會指出，得獎的研究生有：台灣大學張譽玟、政治大學陳俞雯、台北大學邱煒翔、陳姿樺、台北市立大學傅詩雅、中興大學洪冠菱、中山大學陳宇傑、范磊嶸、暨南國際大學龐正昀、台南大學羅婷萱、東海大學陳威霖。
大學部得獎的有：台灣大學賴壬沁、台北大學潘蘭、台北市立大學呂雅禎、暨南國際大學林睿軒、台南大學盧秉晨、東華大學朱妍貞、石匡哲、淡江大學楊成勤、世新大學吳旻軒、銘傳大學柯純真、東海大學蔡依倫、中國文化大學李思慧、中華大學蕭嘉鏡、義守大學洪于媜、南華大學楊善淳。
頒獎典禮於民國115年11月9日（星期一）上午，於行政院人事行政總處公務人力發展學院台北院區前瞻廳(台北市大安區新生南路三段30號)舉行。
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