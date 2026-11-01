張金鑑獎學金得獎名單揭曉 共26人得獎

高雄市一所國小前晚傳出男性教師身亡憾事，因男教師周五晚上遲未返家，母親聯繫不上，焦急報警請求「緊急協尋」，警方和校方配合家屬搜尋，最終在當晚深夜11時許於校內雜物間發現男教師已無生命跡象；男教師的哥哥今在社群悲痛發文，「世界失去了顏色，沒辦法接受親愛的弟弟離去」。

2026-11-01 15:29