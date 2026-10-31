文化大學攜手嘉農合作社 從「吃」開始打造樂齡健康新生活

一顆國產黃豆，除了可以吃，也能成為開啟樂齡健康生活的起點。

中國文化大學於10月30日攜手嘉農農產加工生產合作社，在臺北市政府衛生局委託臺北榮民總醫院經營管理的「稻香社區長照機構」（以下簡稱稻香日照中心），舉辦「一顆黃豆的健康旅程——從臺灣農田到樂齡餐桌」計畫成果發表暨樂齡健康飲食推廣活動。中國文化大學環境規劃暨生物資源學院院長謝佳宏、總務長葉至誠、嘉農合作社理事主席黃家均，以及家庭科學系與海青班烘焙科師生共8人共同參與，透過國產黃豆介紹、健康飲食分享、料理示範與品嚐交流，讓長者從最貼近日常生活的「吃」出發，體驗健康飲食的樂趣。

中國文化大學總務長葉至誠長期關注高齡健康與生活品質，表示本次活動以臺灣在地生產的國產黃豆為核心食材，結合農業、食品加工、營養科學與高齡健康等不同領域，希望讓健康飲食不只是知識宣導，更能成為長者日常生活中容易實踐的選擇。

環境規劃暨生物資源學院院長謝佳宏表示，國產黃豆不僅具有農業與食品加工價值，也能作為推動健康飲食及食農教育的良好素材。未來可進一步結合繪畫、書法、運動等多元活動，讓長者從味覺、視覺及身體活動等不同面向，體驗健康生活的多元樂趣。

嘉農農產加工生產合作社理事主席黃家均介紹，合作社長期投入國產大豆及相關農產品的加工與推廣，並在農業部農糧署南區分署輔導下，持續提升國產農產品的應用價值。本次活動從「國產黃豆」開始，帶領長者認識一顆黃豆從臺灣農田走上餐桌的旅程，分享國產黃豆的特色，並介紹從國產無加糖豆漿到日式鹽滷豆花的製作過程。其中，以國產無加糖豆漿結合日式天然鹽滷製作方式，將豆漿轉化為口感柔嫩的鹽滷豆花，不僅展現國產黃豆的多元應用，也讓長者認識傳統豆製品的製作原理與營養特色。現場並提供鹽滷豆花供長者品嚐，以及國產豆漿作為健康飲食推廣品。

中國文化大學家庭科學系主任王惠珠帶領師生參與活動，並由海青班烘焙科周于婷老師現場示範製作「黃豆南瓜甜玉米濃湯」。這道料理由營佳營養諮詢中心蘇湘雯營養師設計，以國產黃豆搭配南瓜、甜玉米等食材，運用家用破壁調理設備，製作營養豐富、口感滑順的創意濃湯。透過簡易的家用調理設備與食材搭配，讓長者在家也能輕鬆製作營養、美味且符合個人需求的料理，將健康飲食真正落實於日常生活。

活動現場亦展示家庭科學系執行健康飲食促進計畫的成果，包括「認識黃豆」營養教育講座、「料理實作」示範教學、「四週居家料理」及「外食黃豆特搜」等活動，呈現如何透過營養知識、簡易食譜與生活實踐，鼓勵民眾增加黃豆及其製品的攝取，將健康飲食從課堂延伸至家庭與日常外食情境。

本次活動獲得稻香日照中心團隊積極協助，從場地安排、長者參與到現場活動進行，均展現良好的跨單位合作默契，使整體活動順利完成。透過大學、農業合作社與高齡照護機構的共同參與，也讓健康飲食推廣更貼近長者的實際生活需求。

中國文化大學家庭科學系主任王惠珠表示，健康飲食不應只是告訴長者「什麼可以吃」，更重要的是讓健康食材變得好吃、容易吃，也願意持續吃。透過國產黃豆與便利化料理的推廣，希望鼓勵長者從日常飲食開始，逐步實踐健康生活。

葉至誠總務長表示，從珍貴的臺灣國產黃豆，到一瓶國產無加糖豆漿、一碗日式鹽滷豆花，再到學校設計的創意料理，以及未來可延伸的繪畫、書法與運動等多元活動，這趟從農田到餐桌的健康旅程，希望讓長者發現：健康不只是吃得營養，更可以吃得安心、吃得有趣，進而提升生活品質，享受健康而有活力的樂齡生活。

聚傳媒