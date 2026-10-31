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東海大學迎71周年校慶 聘4中研院士校友任榮譽講座教授

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學今天迎來71歲生日，校慶典禮上聘請4名中央研究院士校友擔任榮譽講座教授。圖／東海大學提供
東海大學今天迎來71歲生日，校慶典禮上聘請4名中央研究院士校友擔任榮譽講座教授。圖／東海大學提供

東海大學今天是創校71周年校慶，一次聘任4名中央研究院士校友杜維明、彭仁傑、施明哲及唐堂為榮譽講座教授，強化學術研究與人才培育能量。同為校友的大肚山學會理事長鄭清和捐資1億元，支持半導體大樓建設，為母校獻上校慶賀禮。

鄭清和此次捐款包含6500萬元空間改建經費及3500萬元設備投入，將用於半導體教學與研究。他表示，面對少子化及AI科技快速發展，半導體人才培育日益重要，希望透過實際行動支持母校轉型，也期盼更多校友共同投入，協助東海開創未來。

校長張國恩表示，校友的支持是學校持續發展的重要力量。未來5年將整合勞作教育、博雅教育與AI，透過產業連結、文理融合、國際教育及永續發展四大面向，推動學校朝「AI原生大學」邁進，培養學生跨領域合作、溝通表達及AI應用能力。

東海近年已建置7間AI PC教室及B200算力中心，持續提升教學研究資源。此次聘任的4名院士都是傑出校友，涵蓋中文、物理及生物領域。張國恩指出，東海至今已培育15位中研院院士校友，期盼借重院士的學術經驗與國際網絡，促進跨領域研究及青年學者培育。

4名院士各具學術專長，杜維明長期研究儒家哲學與跨文明對話；彭仁傑深耕核子及高能粒子物理，曾參與大亞灣微中子實驗；施明哲專精植物分子生理與精準育種；唐堂則投入分子細胞生物學及人類遺傳學研究，為生醫與罕見疾病研究帶來重要貢獻。

東海大學也在校慶日舉辦第27屆傑出校友表揚典禮，共表揚7名傑出校友，包括中研院院士宋信文、國家文藝獎建築類得主簡學義、Scientific Software創辦人楊武晃、台達電副總裁暨永續長周志宏，以及台中市經發局代理局長張峯源、北藝大校長劉錫權與長期投入臺美交流及公益服務的張正邦。

典禮另頒發教育部捐資興學獎，表彰鄭清和、富邦集團董事長蔡明忠、楊武晃暨鄭麗蓉伉儷及天源義記董事長蔣仲燾等捐資千萬元以上的支持者。總經費7.5億元的「楊瑞祥綜合活動大樓」也於當日下午舉行揭牌，為校園建設再添新里程碑。

東海大學 中研院

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