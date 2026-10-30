王惕吾獎學金名單曝光 24人獲獎

115年王惕吾先生新聞獎學金得獎名單出爐，今年共有104人申請，最終有24名大學生、研究生脫穎而出，其中大學生每人2萬元、研究生每人3萬元，後續將依規定辦理得獎者與贈獎典禮通知。

為培育具有觀察力、思辨力與創新理念的新世代新聞人才，今年除學業成績外，更重視申請者對真實社會的觀察與書寫能力，總計吸引104人報名，其中88人通過資格審查。評選依初選短文成績排名，選出前30%進入複審，再以學業成績占30%、短文成績占70%加權評分，分別遴選出大學生組、研究生組各12人。

大學生組獲獎者（依姓氏筆劃由少至多排列）：清大藝術學院學士班丁芯蕾、中正歷史學系翁莉瑄、台大生物產業傳播暨發展學系陳玉睿、陽明交大傳播與科技學系陳姮予、淡江公共行政暨法律學系陳武俊、台藝大廣播電視學系連玉琦、高科大海事資訊科技系梁峻浤、長榮觀光與餐飲管理學系葉庭妤、台大資訊管理學系楊珮榆、國北教語文與創作學系鄭翔、台師大幼兒教育與家庭科學學系謝荷嫺，以及萬能科大旅館管理學系謝佳容。

研究生組（依姓氏筆劃由少至多排列）：政大傳播學院傳播碩士學位學程碩3伍詠嫻、雲科大資訊管理系碩2何宛珊、台大工程科學及海洋工程學系碩2李郁瑩、成大企業管理學系碩2李瑋珊、台師大華語文教學系博2吳妍慧、政大企業管理研究所（MBA）碩2郭悅蓉、南藝大音像紀錄研究所紀錄片製作組碩2陳翔偉、台大生物環境系統工程學系碩二黃薏璇、政大傳播學院傳播碩士學位學程碩2劉晏勲、政大教育行政與政策研究所碩2謝昀芸、成大全校永續跨域國際碩士學位學程碩2謝雨哲，以及暨大應用化學系碩2魏子晴。