中山大學創校46年首位建築業名譽博士 黃烱輝獲頒殊榮

國立中山大學今天舉行名譽博士學位頒授典禮，欣巴巴事業總裁黃烱輝獲頒名譽管理學博士，肯定他深耕建築產業近40年，在企業經營、產業發展、人才培育及社會公益等領域的貢獻。黃烱輝也成為中山大學創校46年來，首位獲頒名譽博士的建築業企業家。

這項頒授典禮由中山大學校長李志鵬主持。黃烱輝是中山大學EMBA第14屆校友，曾任中山大學校友總會第10、11屆理事長，長期支持母校校務發展，近年更捐贈新台幣2億元，協助興建仁武校區醫學教育大樓，創下中山大學創校以來個人單筆捐款最高紀錄。黃烱輝1988年白手起家，從房地產代銷業務起步，逐步跨足建設、營造等領域，整合建築產業上下游資源，帶領企業發展成為上市公司。多年來積極參與不動產公會事務，曾擔任高雄市不動產開發商業同業公會理事長，並多次獲得建築品質及企業經營相關獎項肯定。

中山大學校長李志鵬表示，黃烱輝秉持穩健務實的經營理念，從基層創業到企業發展，不僅創造產業價值，也長期投入教育與公益，關懷弱勢族群，公益範圍涵蓋教育、文化、體育及災後援助等領域，展現企業家回饋社會的責任。

黃烱輝表示，個人的成就離不開社會支持，因此更應思考如何回饋社會，希望透過教育及公益的長期投入，讓更多年輕人獲得成長機會，將善意持續傳遞下去。

欣巴巴事業總裁黃烱輝今天獲頒中山大學名譽管理學博士，成為該校首位獲頒名譽博士的建築業企業家。記者劉學聖／攝影

欣巴巴事業總裁黃烱輝今天獲頒中山大學名譽管理學博士，成為該校首位獲頒名譽博士的建築業企業家。記者劉學聖／攝影