台灣聽力師證照成功跨國採認 中山醫大畢業生取得英、澳執業資格

台中中山醫學大學開國內先例，語言治療與聽力學系畢業生取得台灣聽力師證照後，憑相關資料申請，順利通過英國、澳洲專業資格審查，取得當地執業資格並投入職場，展現台灣醫事教育的專業實力，也為國內醫事人才跨國就業開創嶄新道路。

中山醫大指出，過去許多國內醫事人員認為，若想赴海外執業，必須重新取得當地學位，也不清楚國內證照能否獲得國際採認，此次畢業生成功取得英、澳執業資格，關鍵是英、澳官方認可了中山醫大課程符合國際專業標準，且長期完整保存教學紀錄，讓海外官方單位得以實質審查。

中山醫大語言治療與聽力學系副系主任羅敦信指出，海外專業資格認證程序嚴謹，申請者須準備英文成績單、英文畢業證書、臨床實習時數證明，以及國內聽力師證照等文件，畢業證書、實習時數證明與英文成績單，都須經由原校教師審核並簽名認定，國內聽力師證照也必須提供相應的英文轉換說明。

系主任池育君表示，海外就業除了學歷與專業資格，人才在當地累積的專業口碑同樣重要；台灣醫事教育兼顧理論知識與臨床實務，培養學生具備扎實的專業能力，畢業生在海外職場的實際表現，更是台灣醫事人才專業水準的最佳證明。

池育君舉例，中山醫大語聽系是全台最早成立的聽語專業科系之一，累積豐富教學經驗與龐大的校友網絡，系友在海外職場展現專業能力及良好服務態度，逐漸獲得當地雇主與同事的信任，讓更多學弟妹在海外求職時，能透過校友經驗與人脈資源，順利拓展國際就業機會。

池育君指出，根據內部統計，目前已有15名系友在美國就業、8名在澳洲、3名在英國，另有3名在新加坡工作定居；從英國、澳洲專業資格審查成功案例，到遍布多國的校友就業成果，均顯示台灣醫事教育具備與國際接軌的實力。