華梵大學36週年校慶 覺之教育迎接AI時代

華梵大學今天舉辦36週年校慶，眾多教育界人士到場，新北市教育局長張明文、法鼓文理學院校長陳定銘都提及，AI時代更需要華梵創辦人推廣的「覺之教育」，改善學習與生活品質。

華梵大學舉辦建校36週年校慶典禮，董事長悟觀法師表示，華梵創辦人曉雲導師在民國79年建校時，就致力推展「覺之教育」，引領學生開拓慈悲與智慧。華梵大學將持續貫徹「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」的辦學宗旨，作為學校永續發展的堅實後盾。

華梵校長李天任表示，華梵已提出邁向2035發展藍圖，包括深化全齡共學、終身學習的教育生態，以及建設覺性科學研究中心，讓「覺察」不只是一種感受或理念，也能透過科學驗證與實作，成為改善學習與生活品質的力量。

張明文指出，AI生成需要經過人的內化與轉化，但人心跟不上科技發展的速度，致使社會充滿焦慮與不安，華梵大學推廣「覺之教育」正能培育出AI難以取代的思辨力與自我覺察力。

陳定銘指出，華梵能在少子女化的洪流中逆勢突圍，彰顯「覺之教育」回歸人心覺察與精緻辦學的卓越特色。法鼓文理學院強調心靈環保，也是以慈悲智慧淨化人心，未來兩校必能在AI時代扮演重要角色。

典禮現場同時頒發傑出校友獎，由知名書法藝術家王貞懿代表致詞。她從大學一路念到研究所，肯定華梵大學豐沛的藝術養分與創作底蘊，成為職場發展的重要基石。