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拳后林郁婷校園辦首場簽書會 亞運金牌拳套捐文大典藏

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
拳后林郁婷（左）將親筆簽名的亞運金牌拳擊手套捐贈文化大學，由校史室典藏。圖／文大提供
拳后林郁婷（左）將親筆簽名的亞運金牌拳擊手套捐贈文化大學，由校史室典藏。圖／文大提供

中國文化大學今舉辦「『拳』力以赴－金牌學姊林郁婷的夢想對談暨《夢想比痛還重》新書發表會」，邀請文化大學體育學系副教授、奧運金牌國手林郁婷返校。林郁婷日前於亞運連續兩屆奪金，也將親筆簽名的金牌拳擊手套捐贈文大，由校史室典藏。

林郁婷2024年巴黎奧運奪下台灣史上首面女子拳擊金牌，並於2026年愛知・名古屋亞洲運動會女子拳擊60公斤級決賽中，以5比0擊敗中國選手楊成宇，成功衛冕金牌，締造我國首位在亞運拳擊項目連續兩屆奪金的紀錄。

林郁婷日前發表新書《夢想比痛還重》，記錄從鶯歌小鎮走向世界賽場的歷程，也深入描寫面對身體傷痛、競賽失利與自我懷疑時，如何重新站起來。

林郁婷分享，想感謝自己，即使遇到多麼大的困難也沒有放棄，依舊為了夢想堅持努力。希望透過自身經歷，讓讀者看見成功背後的付出，也鼓勵在人生低谷中努力前行的人，相信自己仍有追求夢想的可能。

新書發表會上，林郁婷也和文大學生交流，分享拳擊訓練、國際競賽及人生歷程。她表示，感謝文化大學的支持與栽培，也期盼透過新書，讓更多人理解追夢的過程並非一路順遂，重要的是即使遇到困難，仍願意相信自己、繼續努力。

文化大學主任秘書謝世傑表示，林郁婷在國際賽場上的成就，是文化大學的光榮，一路走來展現的堅毅與韌性，更為師生帶來深刻啟發。大學不僅要培養專業人才，也應協助年輕人建立面對世界的勇氣，以及在挫折中重新站起來的力量。

謝世傑說，《夢想比痛還重》將個人奮鬥經驗轉化為跨越世代的生命教育，讓讀者從中獲得啟發，看見面對挫折不輕言放棄的力量。

林郁婷 亞運 金牌

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