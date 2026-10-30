林郁婷亞運金牌拳套 捐文化大學校史室典藏

拳擊好手林郁婷今天在中國文化大學舉辦簽書會，將親筆簽名的亞運金牌拳擊手套捐贈母校，將由校史室典藏，作為文大師生的榮耀紀錄。

林郁婷今天在文大舉辦「夢想比痛還重」簽書會，並與學弟妹分享從鶯歌小鎮走向世界賽場的生命歷程。她說：「我想感謝我自己，即使遇到多麼大的困難也沒有放棄，依舊為了夢想堅持努力。」期盼透過自身經歷，鼓勵在人生低谷中努力前行的人。

林郁婷特別選擇回到母校舉辦第一場簽書會，她感謝文大一路以來的支持與栽培，讓自己在專業學習與運動道路上持續成長，也期盼透過新書，讓更多人理解追夢的過程並非一路順遂，重要的是即使遇到困難，仍願意相信自己、繼續努力，從挫折中找到向前走的力量。

今天活動另一項重要時刻，是林郁婷將親筆簽名的亞運金牌拳擊手套，正式交由文化大學校史室典藏。這副拳擊手套見證她在亞運賽場奪金的榮耀，也是無數次訓練、克服傷痛與突破自我的象徵。

文大主任秘書謝世傑表示，林郁婷在國際賽場上的成就，是文化大學的光榮，而她一路走來展現的堅毅與韌性，更為師生帶來深刻啟發。大學不僅要培養專業人才，也應協助年輕人建立面對世界的勇氣，以及在挫折中重新站起來的力量。